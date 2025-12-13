¡ÚÃæ»³6R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡ÛÃ±¾¡205¡¦7ÇÜ¡¡ºÇÄã¿Íµ¤¥¿¥¤¥»¥¤¥¨¥à¥í¡¼¥ÉV¡¡3Ï¢Ã±130Ëü±ßÄ¶¤ÎÇÈÍð±é½Ð
¡¡13Æü¤ÎÃæ»³6R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÏÃ±¾¡15ÈÖ¿Íµ¤¥¿¥¤¥»¥¤¥¨¥à¥í¡¼¥É¡Ê²´¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥É¥ê¡¼¥à¡Ë¤¬²¡¤·ÀÚ¤êV¡£Æ»Ãæ¤Ï¹¥°Ì³°¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯±¿¤Ö¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤Ø¡£¸åÂ³¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò2ÇÏ¿Èº¹¤·¤Î¤®¡¢3Ï¢Ã±130Ëü±ßÄ¶¤ÎÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¸þÀµÌÌ¤Ç¤Ï¸åÂ³¤âÍè¤Ê¤¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤ºÅ¸³«¤â¸þ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ñ¿´V¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÇÏ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤³¤ì¤Ð¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£