¡ÈÇ¾·ì´É¼À´µ¡ÉM¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ª¡ÖºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡¡Ãç´Ö¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯È¿±þ
¡¡¶¥µ»Ëã¿ý¤Î¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥í¿ý»Î¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê39¡Ë¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÇ¾·ì´É¼À´µ¡×È½ÌÀ¸å¡¢¼«¿È¤Ç¤Ï½é¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Àõ°æ¤Ï4Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë¿ýÂî¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Ð¤Ë¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤ó¤Ç¥¿¥ª¥ë¤Ç¸ý¤ò²¡¤µ¤¨¹þ¤à»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡ÖÇ¾·ì´É¼À´µ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àõ°æ¤ÎX¤òÊì¤¬ÂåÉ®¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö°ìÊâ¤º¤Ä¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¼±¤â¤¢¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢13Æü¤ÎÄ«¤ËÀõ°æ¤Ï¡¢X¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¾·ì´É¼À´µ¡×¸å¡¢Àõ°æ¼«¿È¤«¤é¤Î½éÅê¹Æ¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯È¿±þ¤·¤¿¡£EXÉ÷ÎÓ²Ð»³½êÂ°¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤ËÀõ°æ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ý¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£½ÂÃ«ABEMAS½êÂ°¤Î¾¾ËÜµÈ¹°¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ê¤«¤ÇNo. 1¤ª¤Ï¤è¤¦¤¤¿¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖM¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÈ¿±þ´Þ¤á¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¡×¡Ö¹²¤Æ¤º¾Ç¤é¤º¼£¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¡È¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡ÖÀ¤³¦°ì´ò¤·¤¤¤ª¤Ï¤è¤¦¥Ä¥¤¡¼¥È¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤¤ª¤Ï¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£