¡Ú»Ù±ç¶â¡Û¡Ö»Ò¤É¤â1¿ÍÅö¤¿¤ê2Ëü±ß¡×¤Î»Ùµë¤¬·èÄê¡ª Ç¥¿±Ãæ¤Ç¡È1·î¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¡Ö2Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÈÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¡É¤Î¾ò·ï¤È¤Ï
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤È¤Ï¡©
±þ±ç¼êÅö¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë¼êÅö¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤Ï¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÙµëÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë»Ò¤É¤â¤òÍÜ°é¤¹¤ëÉãÊì¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¦2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¤Ç»ùÆ¸¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â
¡¦2025Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·À¸»ù
2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¤Ç»ùÆ¸¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ò»Ùµë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¿¶¹þ¸ýºÂ¤Ë¾å¾è¤»¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ùµë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÆÆâ¥Á¥é¥·¤È´õË¾¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÊÖÁ÷¤¹¤ë¿½½Ð½ñ¤¬ÆÏ¤¯
¡Ê2¡Ë¼Âà¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Î¤ß¿½½Ð½ñ¤òÊÖÁ÷¤¹¤ë
¡Ê3¡Ë¼Âà¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÅÐÏ¿¸ýºÂ¤Ø»Ùµë³Û¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë
´û¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢±þ±ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿½ÀÁ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£»Ùµë»þ´ü¤Ïº£¸å¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ»ñÎÁ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Î»Ùµë¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡© ¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡©
±þ±ç¼êÅö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·À¸»ù¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤à¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ï»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢½ÐÀ¸Á°¤Ï»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÅÐÏ¿¸ýºÂ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤â¿¶¹þÀè¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»Ùµë¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼êÂ³¤¤¬¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÇ§ÄêÀÁµá¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ§ÄêÀÁµá¤ÎÃæ¤Ë¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸ýºÂ¤ÎÅÐÏ¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿½ÀÁ¤Ï½ÐÀ¸¤ÎÍâÆü¤«¤é15Æü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï½ÐÀ¸ÆÏ¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«¼£ÂÎÁë¸ý¤Ø¿½ÀÁ¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éÄÌ¾ï¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤¦¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¡¢±þ±ç¼êÅö¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¿·À¸»ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ÐÀ¸ÆÏ¡¦»ùÆ¸¼êÅöÇ§ÄêÀÁµáÅù¤ÈÊ»¤»¤ÆÍ×¿½ÀÁ¤¬¸¶Â§¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡¢½ÐÀ¸ÆÏ¤È»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÇ§ÄêÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤Ë¼«¼£ÂÎÁë¸ý¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤â±þ±ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2025Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·À¸»ù¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¿·À¸»ù¤Î¾ì¹ç¡¢½ÐÀ¸¸å¤Ë¹Ô¤¦»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÇ§ÄêÀÁµá¤¬¼êÂ³¤¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ§ÄêÀÁµá¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë½ÐÀ¸ÆÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¤Î¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Î½ÐÀ¸¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È±þ±ç¼êÅö¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â±þ±ç¼êÅö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬À¯ÉÜ¤Ê¤É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÍÆ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢»Ùµë¤ò¼õ¤±¤¿¤é»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
