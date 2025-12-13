40ºÐ¤ÇÃù¶â¡Ö300Ëü±ß¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¹¤®¤Æ¡ÖÏ·¸åÉÏË³¡×¤Þ¤Ã¤·¤°¤é!? NISA¤Ç·î1Ëü±ß¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÃù¤á¤é¤ì¤ë¡©
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤É¬Í×¤«¡©
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÊó¹ð¡Î²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ï2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡ËÊ¿¶Ñ·ë²Ì¤Î³µÍ×¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢1¥ö·î¤Î¼Â¼ýÆþ¤Ï25Ëü2818±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÇ¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¤¬22Ëü5182±ß¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï25Ëü6521±ß¡¢Èó¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï3Ëü356±ß¤Ç¡¢º¹¤·°ú¤Ìó3Ëü4000±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤ò½½Ê¬¤Ë¤Þ¤«¤Ê¤¨¤º¡¢ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ç¤â¡¢¼Â¼ýÆþ¤Ï13Ëü4116±ß¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¤Ï12Ëü1629±ß¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬14Ëü9286±ß¡¢Èó¾ÃÈñ»Ù½Ð¤¬1Ëü2647±ß¤Ç¡¢º¹¤·°ú¤Ìó2Ëü7800±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±¿È¼Ô¤ÎÊý¤¬ÀÖ»úÉý¤Ï¤ä¤ä¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê¼è¤êÊø¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£É×ÉØÀ¤ÂÓ¡¦Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤È¤â¤Ë¡¢Ï·¸å¤Î²È·×¤¬¹½Â¤Åª¤ËÀÖ»ú¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãù¶â¡Ö300Ëü±ß¡×¤ÇËÜÅö¤ËÂ¤ê¤ë¡©
Ï·¸å¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëËè·î¿ôËü±ß¤ÎÀÖ»ú¤òÊä¤¦¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÃùÃß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤ÇËè·î3Ëü4000±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó40Ëü±ß¤Î¼è¤êÊø¤·¤È¤Ê¤ê¡¢10Ç¯¤ÇÌó400Ëü±ß¡¢20Ç¯¤ÇÌó800Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤âÇ¯´Ö33Ëü±ßÄøÅÙ¤Ï¼è¤êÊø¤¹·×»»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ï·¸å¤¬20Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¤È²¾Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÎÃùÃß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢40ºÐ»þÅÀ¤ÇÃù¶â300Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ï·¸å¤Þ¤Ç¤ËÄÉ²Ã¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤Ê¿å½à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂà¿¦¸å¤ÎÀ¸³è´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é»ñ»º¤ò½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
NISA¤È¤Ï²¿¤«¡© »ñ»º·ÁÀ®¤Î´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë
NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÅê»ñÏÈÆâ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿±¿ÍÑ±×¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¡ÖÄ¹´ü¡¦ÀÑÎ©¡¦Ê¬»¶¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËè·î°ìÄê³Û¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÊ¿½à²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Î¿·À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÎÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Èó²ÝÀÇ´ü´Ö¤Ï¹±µ×²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´üÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢¾¯³Û¤«¤é¤Ç¤âÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£Íø¤Î¸ú²Ì¤òµý¼õ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Ëè·î1Ëü±ß¤ò20Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ãù¤á¤é¤ì¤ë¡©
¶âÍ»Ä£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ëè·î1Ëü±ß¤ò20Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Î»ñ»º³Û¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íø²ó¤ê¤ò¤É¤ÎÄøÅÙÁÛÄê¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Íø²ó¤ê0¡ó¡Ê¸µËÜ¤Î¤ß¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð20Ç¯´Ö¤ÇÀÑÎ©³Û¤Ï240Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯3¡ó¤ÎÍø²ó¤ê¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï327Ëü±ß¡¢Ç¯5¡ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð406Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢±¿ÍÑÀ®²Ì¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯³Û¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ¹´ü¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹Í¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£40ºÐ¤«¤é·î1Ëü±ß¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ì¤Ð¡¢60ºÐ»þÅÀ¤Ç¿ôÉ´Ëü±ß¤ÎÄÉ²Ã»ñ»º¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ï·¸å¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¶â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
Ï·¸å¤Î²È·×¤ÏÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¡¦Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤¤¤º¤ì¤âÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃùÃß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40ºÐ»þÅÀ¤ÇÃù¶â300Ëü±ß¤Ï°ìÄê¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï·¸å¤Þ¤Ç¤Î20～25Ç¯´Ö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
NISA¤ò³èÍÑ¤·¤¿·î1Ëü±ß¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤â¡¢20Ç¯´Ö¤Ç¸µËÜ240Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ±¿ÍÑ±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÀ¸³èÈñ¤ò¸øÅª¥Çー¥¿¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¥Úー¥¹¤Ç»ñ»º¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー