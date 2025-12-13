ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼Î¤Æ´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡¢¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥ÈºÊ¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ö¤ê¤òË½Ïª¡ÖµÞ¤Ë¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤í¤È¡Ä¡×
²Î¼ê¥«¥ó¥Ê¥à¤¬¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤ÎÆÃ·±¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÊ¤¬¡Ä¡×¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼Î¤Æ¤¿¥ï¥±
µî¤ë12·î12Æü¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BIGBANG¤ÎD-LITE¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²ÈD-LITE¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ·¤Ö¡©Ä·¤Ð¤Ê¤¤¡©¤â¤¦ÂÎÎÏ¤Ï¸Â³¦¥ª¡¼¥Ð¡¼ ¥«¥ó¥Ê¥à¤È¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦D-LITE¤Ë¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¡©¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¤â¤·¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½õ¸À¤ò¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¡×¤ÈÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï1¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡Ö±ý½½Î¤¡Ê¥ï¥ó¥·¥à¥Ë¡Ë¤«¤é¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞ¤Ë¹ß¤ê¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£´Á¹¾¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ó¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¡£¹ß¤ê¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é²È¤Þ¤Ç15¥¥íÁö¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤í¤Ã¤Æ¡£Áé¤»¤í¤È¡£·ÈÂÓ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
D-LITE¤ÏÂç¤¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¥«¥ó¥Ê¥à¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡©¤³¤ì¤¬·ëº§À¸³è¤À¡×¤È¶¼¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥«¥ó¥Ê¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜÌ¾¤Ï³êÀî¹¯ÃË¡£Êì¤¬´Ú¹ñ¿Í¡¢Éã¤¬ÆüËÜ¿Í¡£2011Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM.I.B¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ç¤âÎ®Äª¤Ê´Ú¹ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ°¦¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£2019Ç¯10·î¤Ë¤Ï¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤È·ëº§¡£¼°¤Ç¤Ï¥¤¡¦¥µ¥ó¥Õ¥¡¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¾®Ê¿Æà½ï¤¬¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£2021Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¥«¥ó¥Ê¥à¤¬ÆüËÜ¹ñÀÒ¤òÊü´þ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ø¤Îµ¢²½»î¸³¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£