¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË»Ò¤¬¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë½÷»Ò£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¹ç¥³¥ó¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤ÃË»Ò¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿¹ç¥³¥ó¤Ç¤Î½÷»Ò¤Î¹ÔÆ°¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê½÷»Ò¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË»Ò¤¬¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë½÷»Ò¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û·ëº§¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤½¤Î¹ç¥³¥ó¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉ¬»à²á¤®¤ÆÉÝ¤¤¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ä¤ëµ¤Á´³«¤Ç¹ç¥³¥ó¤ËÄ©¤à¤È¡¢ÃËÀ¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¡ûºÐ¡×¡Ö·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ïª¹ü¤Ë¾Ç¤ê¤¬¸«¤¨¤ëÈ¯¸À¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÃË»Ò¤ÎÁ°¤È½÷»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÂÖÅÙ¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë
¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢ËÜÀ¸«¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃË»Ò¤Ë¤À¤±¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔ´·¤ì¤ÊÃËÀ¤Ë¸Â¤é¤º¥Ð¥ì¤ë¤ÈÉÔÉ¾¤ÊÂÖÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«³Ð¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÄ¾¤¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¥³¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¥°¥¤¥°¥¤°û¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡ÖÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÉô³è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ÄÁ´Á³Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ°û¤á¤Ê¤¤¤è¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤«¤±¤¿¥³¡¼¥ë¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¼çµÁ¤ÎÃËÀ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ÎÌµÍý¶¯¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥´¥¹¥í¥ê¤ä¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÆÈÆÃ
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¸«¤¿¡£°ã¤¦À¤³¦¤Î¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ç¥³¥ó¤¬ÉáÃÊÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¹Ô¤¯¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Îø°¦Í×ÁÇ¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥¯¤Î¶¯¤¹¤®¤ë³Ê¹¥¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÇ¯²¼¤Ê¤Î¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¤½¤â¤½¤âÎéµ·¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤È¤âÌµÎé¹Ö¤Ê¤Î¡©¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯²¼½÷»Ò¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯²á¤®¤ëÂÖÅÙ¤Ëµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Î¤È¤¤ËÇ¯Îð¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤·¡¢Ç¯¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÇ½é¤Ï·É¸ì¤ò»È¤Ã¤ÆÍÍ»Ò¸«¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¥²¡¼¥à¤Ç¤â¥Î¥ê¤¬¤è¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤¹¤´¤¯Í·¤ó¤Ç¤ë»Ò¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×·Ï¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤âÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤½÷»Ò¤Ë¡¢¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¨¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤âºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û²¼¥Í¥¿Á´³«¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¹¤®¤ë
¡ÖÍ·¤ÓÁê¼ê¤Î½÷Í§Ã£¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢Èà½÷¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ç¥³¥óÆÃÍ¤Î¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÉÔ´·¤ì¤ÊÃËÀ¤Ë¤Ï¾¯¤·»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌÌÇò¤¤»Ò¡×»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²¼¥Í¥¿¤Ï¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¤ä¤¿¤éÏª½ÐÅÙ¤¬¹â¤¯¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¬·ã¤·¤¤
¡Ö¤Ê¤ó¤«²¼ÉÊ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¥¤¥ä¤À¤Ê¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡Ö½÷¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¹ç¥³¥ó¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÃËÀ¤Ë¤Ï¤Ï¤·¤¿¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÖÅÙ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç²þ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõ¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¹¤®¤ë³Ê¹¥¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û°û¤ß²á¤®¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤è¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÁ°¤Ç½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤¹¤È¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ°¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤â¼òÎÌ¤ÎÄ´À°¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê½÷»Ò¤Ë°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¹ç¥³¥ó´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË»Ò¤Ï¤³¤ó¤Ê½÷»Ò¤Ë°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®ÁÒ»ÖÏº¡Ë