¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡Ö¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤¤¡×Âç²Ï½Ð±é¤Ê¤É½¼¼Â¤Î°ìÇ¯¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡½÷Í¥¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬£±£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼£²£°£²£¶¡Ø£Æ£ì£ï£÷£å£ò¡Ù¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹´©¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£··î´ü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¡¢£Á£í£á£ú£ï£î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¾®¼Ç¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£¡Ö¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë³Ú¤·¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ïº£Ç¯£¹·î¤ËÄ¹Ìî¡¦·Ú°æÂôÄ®¤Ç¹Ô¤¤¡¢£¶¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î²Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¡£¤«¤¹¤ßÁð¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤¿É½¾ð¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¤Ç¡¢µÈ¸¶¤ÎÅÁÀâ¤Î²Ö³¡¡Ê¤ª¤¤¤é¤ó¡Ë¤ò¹¥±é¡£¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ËºÙ¤«¤¤½êºî¤ä´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¤³¤À¤ï¤ë¤Û¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£