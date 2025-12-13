ÏÂÅÄÀµ¿Í¤¬Êì¹»¡¦ÆüÂç¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÁÔ¹Ô²ñ¤ËÅÐ¾ì¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²Æü¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£¹£²²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüÂç¤Ï£±£³Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÁÔ¹Ô²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÔ¹Ô²ñ¤Ç¤ÏÆüÂç£Ï£Â¤Ç£±£¹£¹£¹Ç¯ÅÙÂç²ñ£¹¶è£¹°Ì¡¢£°£±Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Ç£¹¶è£µ°Ì¤ÇÈ¢º¬Ï©¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÏÂÅÄÀµ¿Í¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤ó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª²ñ¤Ï£´°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢ËÜÀï¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¾å°Ì£±£°¿Í¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤Ï£²£¸Ê¬£³£³ÉÃ£²£¹¤Ç½Ð¾ì£²£±¥Á¡¼¥à¡Ê´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à´Þ¤à¡Ë£µÈÖÌÜ¡£ÆüÂç»Ë¾å²áµîºÇÂ®¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËÜÅö¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï²¿¤«µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¡£