¡Úºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡ÛÉ¾È½ÇÏ¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥Æ¡¼¥é£²Ãå¡¡¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿£³Ãå¡¡µ³¼ê¡õ¿Ø±Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡©
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤Îºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£·Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼êµ³¾è¤Ç£²ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥À¥Î¥ó¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££³´§ÌÆÇÏ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤ÎÌ¼¤Ç¡¢Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥Æ¡¼¥é¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ï£²Ãå¡£¥»¥ì¥¯¥È£µ¡¦£²²¯±ß¥Û¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤Ï£³Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£´£¸ÉÃ£¹¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥Æ¡¼¥é¤Ï¾¡¤Ã¤¿¥À¥Î¥ó¥Ï¥É¥½¥ó¤ò¹Ô¤«¤»¤¿¸å¡¢ÃæÃÄ¤«¤é¼ê±þ¤¨¤è¤¯ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼óº¹¤ÎÀèÃå¤òµö¤·¤¿¡£ÃÄÌîÂçÀ®µ³¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÎÇÏ¤Ê¤Î¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Î½ÐÍè¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¤Ï¸åÊý¤«¤éÄ¾Àþ¤Ë¤«¤±¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¡¢¾å°Ì£²Æ¬¤Ë¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î£²Æ¬¤ÈÆ±¤¸¾å¤¬¤êºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£³£³ÉÃ£¶¤ÎµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä£³Ãå¡£ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤Ï¡ÖÄ´¶µÃÊ³¬¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Ê¡±ÊÄ´¶µ»Õ¤â¡ÖÄ´¶µ¤Ç½ù¡¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¤¹¤ë¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀè¤ÎÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥É¤ÎÎ©¤Ä¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£