¡Úºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥À¥Î¥ó¥Ï¥É¥½¥ó¤¬°ìµ¤¤Î¤Þ¤¯¤ê¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë¡¡£Ã¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£²·î£±£³Æü¤Îºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£·Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼êµ³¾è¤Ç£²ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥À¥Î¥ó¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¡Ë¤¬½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££³´§ÌÆÇÏ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤ÎÌ¼¤Ç¡¢Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥Æ¡¼¥é¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ï£²Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£´£¸ÉÃ£¹¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡Æ»Ãæ¤Ï¸åÊý¤òÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Þ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë°ìµ¤¤Ë¿Ê½Ð¤ò³«»Ï¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥Æ¡¼¥é¤¬³°¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢º¹¤·ÊÖ¤¹¤è¤¦¤ËµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¼óº¹¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ï¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤â¥¹¥í¡¼¡£¸å¤í¤Ç¥â¥Î¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤â¥â¥Î¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤í¤«¤éÇÏ¤¬¤¯¤ë¤È¡¢¥Ï¥ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤âÂ©¤ÏÍð¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÏÌ¤Äê¡£