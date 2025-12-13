¡Úºå¿À£Ê£Æ¡Û»Å¾å¤¬¤êËüÁ´¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡¡¹âÌîÄ´¶µ»Õ¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¾å°Ì¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡Âè£·£·²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£²·î£±£³Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡Ãæµþ£²ºÐ£Ó£²Ãå¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ï³ÑÇÏ¾ì¤Ç¤Î±¿Æ°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÇÏÂÎ¤ÏÌÓ¤Å¤ä¤¬ÎÉ¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÁ´¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¹âÌîÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¡£ÂÎÄ´¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤È¼óº¹¤Î£²Ãå¡£°ìÅÙ¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ËÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢½½Ê¬¤ËÁö¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¾Þ¶â²Ã»»¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¾å°Ì¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç°ìÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£