ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤Î·ÄØæÂç³ØÃæÂà¤ÎÍýÍ³¡¢¶Ã¤¤ÎÍÄÃÕ±à»þÂå
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯£¹·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ËÜÊÔÌ¤¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ò¡ÖABEMA¡×¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¤Ç¸ø³«Ãæ¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿£²¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇ¡¢ÆîÊÆ²£ÃÇ¤ËÄ©Àï¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¯¤ë¤Þ¤ÎÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥¤¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤È¹çÎ®¤·¤¿¸å¤Î¿©»ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤òÅÇÏª¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥é²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡ØÏ²¿Í¤·¤ÆÁá·ÄÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Ç¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼ø¶È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¶ì¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÃ±°Ì¤Î¿½ÀÁ¤òÁ´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö½©³Ø´ü¤ÎÃ±°Ì¤òÁ´Éô¿½ÀÁ¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤Æ¤Æ¡£Æ±¤¸¼ø¶È¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢È¾Ê¬¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÂç³Ø£±Ç¯ÌÜ¤ÇÎ±Ç¯¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤±¤À¤é¤À¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤á¤è¤Ã¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢£´Ç¯´Ö¤Ç²¶¤âÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤ë¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ÇÃ±°Ì¿½ÀÁ¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡È£´Ç¯¤ÇÂ´¶È¡É¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë£´Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö£±²ó¥ß¥¹¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸åÃæÂà¤òÁª¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤È·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥³¥á¥Ç¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ë¡Â§¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤Ê¿Í¤È¤«°ÇÍî¤Á¤¹¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÉáÃÊ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃý¤ó¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¡×¤Èð÷¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â£±ÈÖ¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤¤¿¦¶È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥ª¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö·Ý¿Í¤È¤«³¹Ãæ¤Ç¡Ø¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡ØÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸Ê¤¬Ê¬Îö¤·¤¿¤ê¸«¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¤ÇÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Î²¶¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÂ¤à¡×¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¡È¾Ð¤ï¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÌ¡ºÍ¤È¤«M-£±¤È¤«¤Ç¸¢°Ò¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤ë¡É¤È»×¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÍî¤È¤··ê¤«¤«¤ë¤È¤«¡¢¤É¤ó¤À¤±¡Ø¤³¤ì¤¬²¶¤Î»Å»ö¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½Åª¤Ë¡¢´Ù¤ì¤é¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹ÃÍ¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢·ë¶É¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¤¢¤ó¤Þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎËÉ±ÒËÜÇ½¡£ËÜ¿Í¤¬ÌµÍý¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ò¡Ö´Ñ»¡ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤µ¤»¤ë°ìËë¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î°ÜÆ°¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¯¤ë¤Þ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤ë»ýÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö´À¤«¤¯¤ó¤¹¤è¡¢²¶¡¢Â¤ÎÎ¢¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÃæ¤Ç³ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÇ®¤¯¤Æ¤Î´À¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿À·Ð¤Î´À¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¼êÂ¤¬´À½Ð¤ëÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£Â¿´À¾É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤ÈÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¼£¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼ê½Ñ¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î½ê¤«¤é¤¹¤´¤¤¡Ê´À¤¬¡Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¶¤ÏÏÆ¤Î²¼¤«¤é¿À·Ð¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼ê´À¤Ï´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¶»¤ÈÇØÃæ¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê½Ñ¸å¤ÎÂå½þÀÈ¯´À¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë°å»Õ¤«¤é¡ÖÂå½þÀÈ¯´À¤Î½Ð¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¤É¤³¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡Ö1000¿Í¤Ë£±¿Í¤À¤±Á´¤Æ¤Î´À¤¬É¡¤Î²¼¤«¤é½Ð¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤À¤±¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¤¬¤º¤Ã¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ·ù¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÈÁ´¿ÈËã¿ì¤«¤é³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤à¡ªÍê¤à¡ª¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶á½ê¤ÎÍÄÃÕ±à¤¬»äÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖËèÄ«±àÄí£³¼þÁö¤Ã¤Æ¡¢´¥ÉÛËà»¤¤·¤Æ¡¢É´¿Í°ì¼óÆÉ¤ó¤ÇÏÀ¸ì¾§¤¨¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ÈÁªÂò¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶µ°éÆâÍÆ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢´Á»úÁ´ÉôÂçÂÎ½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÍÑ´Á»ú¤ÏÉáÄÌ¤Ë½ñ¤±¤¿¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¶å¶å¤È¤«¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¡Ö¤¹¤²¤§¡×¡Ö¶å¶å¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¾®³Ø¹»Æþ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Ò¤í¤æ¤¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¶°Ê³°ËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÎýÇÏ¤Î¡¢¥Þ¥¸ÍÌ¾¤ÊÉÂ±¡¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¡£Ä¹ºÊ¾¼¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡È¥Ö¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«³Ø½¬Ä¢¤Ë¾®Àâ½ñ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·õ¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ü¡Ø¤É¤í¤í¡Ù¤È°ì½ï¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤¹¤±¤É¡×¤È¼«ºî¾®Àâ¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à»ù¤Ç¾®Àâ½ñ¤¤¤Æ¤ó¤Î¡×¡ÖÁá½Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡ÖABEMA¡×¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÊÔ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÙºÇ¿·ÏÃ#12¤Ï12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿£²¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ÎÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÅì½Ð¾»Âç¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«²£ÃÇ¡¢ÆîÊÆ²£ÃÇ¤ËÄ©Àï¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥é²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡ØÏ²¿Í¤·¤ÆÁá·ÄÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Ç¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼ø¶È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¶ì¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÃ±°Ì¤Î¿½ÀÁ¤òÁ´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö½©³Ø´ü¤ÎÃ±°Ì¤òÁ´Éô¿½ÀÁ¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤Æ¤Æ¡£Æ±¤¸¼ø¶È¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢È¾Ê¬¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÂç³Ø£±Ç¯ÌÜ¤ÇÎ±Ç¯¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤±¤À¤é¤À¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤á¤è¤Ã¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢£´Ç¯´Ö¤Ç²¶¤âÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤ë¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£±Ç¯ÌÜ¤ÇÃ±°Ì¿½ÀÁ¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡È£´Ç¯¤ÇÂ´¶È¡É¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë£´Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö£±²ó¥ß¥¹¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸åÃæÂà¤òÁª¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¤«¤é¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤È·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¥³¥á¥Ç¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ë¡Â§¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤Ê¿Í¤È¤«°ÇÍî¤Á¤¹¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÉáÃÊ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃý¤ó¤Ê¤¤¿Í¤È¤«¡×¤Èð÷¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥¢¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â£±ÈÖ¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ê¤¤¿¦¶È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¥ª¥ó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¡Ö·Ý¿Í¤È¤«³¹Ãæ¤Ç¡Ø¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡ØÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ì¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸Ê¤¬Ê¬Îö¤·¤¿¤ê¸«¼º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¤ÇÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬ËÜÅö¤Î²¶¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÂ¤à¡×¤È¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¡È¾Ð¤ï¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÌ¡ºÍ¤È¤«M-£±¤È¤«¤Ç¸¢°Ò¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤ë¡É¤È»×¤¨¤ë¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÍî¤È¤··ê¤«¤«¤ë¤È¤«¡¢¤É¤ó¤À¤±¡Ø¤³¤ì¤¬²¶¤Î»Å»ö¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½Åª¤Ë¡¢´Ù¤ì¤é¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹ÃÍ¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢·ë¶É¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¤¢¤ó¤Þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤Ï´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎËÉ±ÒËÜÇ½¡£ËÜ¿Í¤¬ÌµÍý¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ò¡Ö´Ñ»¡ÎÏ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤µ¤»¤ë°ìËë¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î°ÜÆ°¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¯¤ë¤Þ¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤ë»ýÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¹ðÇò¡£¡Ö´À¤«¤¯¤ó¤¹¤è¡¢²¶¡¢Â¤ÎÎ¢¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÃæ¤Ç³ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖÇ®¤¯¤Æ¤Î´À¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿À·Ð¤Î´À¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¼êÂ¤¬´À½Ð¤ëÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¡£Â¿´À¾É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¡×¤ÈÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Ò¤í¤æ¤¤¬¡Ö¼£¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¼ê½Ñ¤·¤¿¤é¡¢Â¾¤Î½ê¤«¤é¤¹¤´¤¤¡Ê´À¤¬¡Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¶¤ÏÏÆ¤Î²¼¤«¤é¿À·Ð¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼ê´À¤Ï´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¶»¤ÈÇØÃæ¤«¤éÂçÎÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê½Ñ¸å¤ÎÂå½þÀÈ¯´À¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë°å»Õ¤«¤é¡ÖÂå½þÀÈ¯´À¤Î½Ð¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¤É¤³¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡Ö1000¿Í¤Ë£±¿Í¤À¤±Á´¤Æ¤Î´À¤¬É¡¤Î²¼¤«¤é½Ð¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¤½¤ì¤À¤±¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤³¤¬¤º¤Ã¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÀäÂÐ·ù¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÈÁ´¿ÈËã¿ì¤«¤é³Ð¤á¤¿»þ¤Ë¤Ï¡ÖÍê¤à¡ªÍê¤à¡ª¡×¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶á½ê¤ÎÍÄÃÕ±à¤¬»äÎ©¤ÎÍÄÃÕ±à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡ÖËèÄ«±àÄí£³¼þÁö¤Ã¤Æ¡¢´¥ÉÛËà»¤¤·¤Æ¡¢É´¿Í°ì¼óÆÉ¤ó¤ÇÏÀ¸ì¾§¤¨¤Æ¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¢¤ÈÁªÂò¼ø¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶µ°éÆâÍÆ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢´Á»úÁ´ÉôÂçÂÎ½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÍÑ´Á»ú¤ÏÉáÄÌ¤Ë½ñ¤±¤¿¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¶å¶å¤È¤«¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¡Ö¤¹¤²¤§¡×¡Ö¶å¶å¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¾®³Ø¹»Æþ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤Ò¤í¤æ¤¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Åö»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²¶°Ê³°ËÜÅö¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÎýÇÏ¤Î¡¢¥Þ¥¸ÍÌ¾¤ÊÉÂ±¡¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¡£Ä¹ºÊ¾¼¤ÎÂ©»Ò¤È¤«¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤¤ËÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡È¥Ö¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«³Ø½¬Ä¢¤Ë¾®Àâ½ñ¤¤¤ÆÀèÀ¸¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·õ¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Û¤Ü¡Ø¤É¤í¤í¡Ù¤È°ì½ï¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤¹¤±¤É¡×¤È¼«ºî¾®Àâ¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à»ù¤Ç¾®Àâ½ñ¤¤¤Æ¤ó¤Î¡×¡ÖÁá½Ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡ÖABEMA¡×¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÊÔ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÙºÇ¿·ÏÃ#12¤Ï12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¹»þ¤è¤êÊüÁ÷¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.