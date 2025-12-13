¡Úºå¿À¡Û¼¿¸¶ÂçÚð¡õÀî¸¶Î¦¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡¡¼¿¸¶»á¤Ï¹¥À®ÀÓ¤â¡Ä¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÎÁªÂò¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï13Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¿¸¶ÂçÚð¤µ¤ó¤ÈÀî¸¶Î¦¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¿¸¶¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê1·³ÄêÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.00¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£29ºÐ¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÀË¤·¤àÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àî¸¶¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÁÏÀ®´Û¹â¤«¤éºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£°ìÅÙ¤Ï°éÀ®Íî¤Á¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤â¡¢24Ç¯7·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼¤ËÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1·³ÅÐÈÄ¤ÏÆ±Ç¯¤Î1»î¹ç¤Î¤ß¡£º£µ¨¤â1·³½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£