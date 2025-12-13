ÀõÅÄÈþÂå»Ò¡¡ÂçÊª²Î¼ê¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¿Æ¸òÌÀ¤«¤¹¡¡½Ð²ñ¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡Ö½ÐÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¡Ê69¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°ÊÁ°¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊª²Î¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë2¿Í¡£¤¿¤À¡¢ÅöÆü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÀõÅÄ¤¬10Âå¤Îº¢¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢»ä¤â¤Í¡£¤Ç¡¢½ÐÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¾Ð´é¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¡È½ÐÌá¤ë¡É¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÅÄÂóÏº¤È¤ÎÎ¥º§¤Ë¿¨¤ì¡¢¶ì¾Ð¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢»öÌ³½ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡£Á°¤Î»öÌ³½ê¤Î»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£º£¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤âÃç¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤¦¤Á¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ÒÄ¹¤È¤âÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¤Í¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÈþÂå»Ò¤Ê¤ó¤«10Âå¤Î»þ¡¢¤Ä¤Ê¤®Íú¤¤¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Îµ²±¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÏÂÅÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÀõÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Î»þ¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿TBS¥É¥é¥Þ¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö²ÎÈÖÁÈ¤È¤«¤Ç¡£Åö»þ²ÎÈÖÁÈ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê²ñ¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ØÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤â¤¦ÂçÀèÇÚ¤À¤«¤é¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£