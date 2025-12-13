Âì²»¡¦½©ÄêÎËÂÀÏº¤¬·ëº§È¯É½¡ªÂ¿¿ô¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¤¬½ËÊ¡¡¢º£Ç¯¤Î£Í¡Ý£±¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÂì²»¤Î½©ÄêÎËÂÀÏº¡Ê38¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¿¤·¤È¤¢¡¼¤¿¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£Ç¯·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Àè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÎÀ¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
½©Äê¤Î·ëº§È¯É½¤òÂ¿¿ô¤Î·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤Ï¡Ö¤ª¤á¤ÇÅü¼ÁÀ©¸Â¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª¡¡±üÍÍ¤È¾ÆÆù¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¡£¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¤Î¸¶ÅÄ¥Õ¥Ë¥ã¥ª¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª½©Äê·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È½Ë¤Ã¤¿¡£
½©Äê¤ÏÂçºåNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë33´üÀ¸¡£ÁêÊý¤Î¤µ¤¹¤±¡Ê35¡Ë¤È16Ç¯¤«¤éÂì²»¤ò·ëÀ®¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£