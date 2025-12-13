¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢±§Ãè¤Ç»£±Æ¤Î¿·ºî±Ç²è¤¬ÆÜºÃ¡¡NASA¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë
ÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê63¡Ë¤¬½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è»Ë¾å½é¤á¤Æ±§Ãè¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¿·ºî±Ç²è¤¬¡¢ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ËÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÆÜºÃ¤·¤¿¤ÈÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È»£±Æ¤Ë¤ÏÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¸À¤¤¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤Ë¤ÏNASA¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤ÏÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ë¡¼¥º¤ÏÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò±ó¤¶¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ½é¤Ë·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Ç¡¢Åö»þNASA¤ÎÄ¹´±¤À¤Ã¤¿¥¸¥à¡¦¥Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬5·î¤Ë¡ÖNASA¤ÎÌî¿´Åª¤Ê·×²è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·À¤Âå¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ä²Ê³Ø¼Ô¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Íµ¤¥á¥Ç¥£¥¢¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢NASA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¡£¥¯¥ë¡¼¥º¤ÈNASA¡¢µ¯¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ë±§Ãè³«È¯´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥æ¡¼¡¦¥Ë¡¼¥É¡¦¥¤¥º¡¦¥¥ë¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥°¡¦¥ê¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âè1´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ä¹´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥Ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤Ç¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò¤¿¤¿¤¨¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾ÍÀ¾Þ¤Î¼øÍ¿¤â¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¡×¤òÍýÍ³¤Ë¼Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¤é¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£¿§¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¼Âà¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë