¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Ë»É¤µ¤ì¤¿½÷À¸ì¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤Î¿¿Áê¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢»à¤ó¤É¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×ÃÎ¿Í¤Ï»É¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ÚÀ¾Å´¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢²¿¤¬¡×Âè2ÏÃ/Á´4ÏÃ¡Û
¡Ö¤³¤Î¥Ð¥¹¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ¾Å´¹âÂ®¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¡¢»³¸ýÍ³Èþ»Ò¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ïº´²ì¸©¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Î¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¾¯¤·ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û·Ù»¡¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡ÊSAT¡Ë¤¬ÆÍÆþ¡¡¾¯Ç¯¤Î¿ÈÊÁ¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¾®Ã«SA¡Ê¹Åç¸©¡Ë¤Î¸½¾ì
12·î3Æü¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î²¬»³¾¦²ÊÂç³Ø¡Ú²èÁü①¡Û¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯5·î¡ÖÀ¾Å´¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¡×¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡¢»³¸ýÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿Åö»þ17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¾èµÒ1¿Í¤ò»¦³²¡¢4¿Í¤Ë½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤«¤é10¤«½ê°Ê¾å¤âÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯»ö·ï¤ÎÅö»þ¤Î¿´¶¤È¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1ÏÃ¡Û¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡¢Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Ï½÷À¤ò»É¤·¤¿¡¡
¤«¤éÂ³¤¯
¡ÚÂè3ÏÃ¡ÛÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯Ç¯¤Î¡È¤¤¤¸¤á¤È¸ÉÎ©¡É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡ÚÂè4ÏÃ¡Û»ö·ï¤«¤é5Ç¯¸å ÌÌ²ñ¤·¤¿¾¯Ç¯¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤È¤Ï
·Ù»¡¡Ö¤±¤¬¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¾¯Ç¯¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
17ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢º´²ì±Ø¤«¤éÊ¡²¬¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¾èµÒ¤òÀÚ¤êÉÕ¤±¤¿»ö·ï¡£¾¯Ç¯¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¥Ð¥¹¤ÏÌÜÅªÃÏ¤ÎÊ¡²¬¤òÄÌ²á¤·¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ËÆþ¤ê¹Åç¸©Æâ¤ÇÄä¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤ËÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Âç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ù»¡¤È¾¯Ç¯¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¸ýÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¤±¤¬¿Í¤À¤±¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦·Ù»¡¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ø¥Ô¥¹¥È¥ë¤ËÃÆ1È¯Æþ¤ì»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö·Ù»¡¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¾¯Ç¯¤Ï·Ù»¡¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡ÖËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¡×¤òÍ×µá¤·¤¿¾¯Ç¯¡¡´¶¤¸¤¿¡Ö¿´¤ÎÆ°¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡ÖËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¡×¤òÍ×µá¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ë¡×¤ä¡ÖËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¡×¤òÍ×µá¤·¤¿¾¯Ç¯¤Î¿´¤ÎÃæ¤òÁÛÁü¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¸ý¿¿Í³»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü③¡Û
¡ÖºÇ½é¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤òÍ×µá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡Ø¼«»¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ê°ìÊý¤Ç¡ËËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¤Ï¡Ø¿Í¤«¤é»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡£¡£¡£¡×
¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç¼«»¦¤¹¤ë¡á¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¡£¡£¾¯Ç¯¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¤½¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤«¤é¾¯Ç¯¤Ë¡ÖËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¡×¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¸ýÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡ÖËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ïµ¶Êª¤À¤«¤é¡¢ËÜÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ÈÆÍ¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÊý¤Ï¡¢ËÜÉô¤Þ¤Ç¡ÊºÆ¤Ó¡Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤ì¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤òÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¯Ç¯¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢Áá¤¯¾¯Ç¯¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤±¤¬¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¤òÁá¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¶«¤ó¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤Î¿´¤Ï¡¢½÷À¤¬¼è¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤«ーー¾¯Ç¯¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢¤¢¤ó¤¿¤Î¤³¤È¤¹¤¤¤È¡Ê¡á¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¿§¡¹¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡ÄÁÛÁü¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯¤ÏºÆ¤Ó»³¸ý¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë...¡Ö¤³¤¤¤Ä¤·¤Ö¤È¤¤¤Ê¡¢»¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡×
¾¯Ç¯¤ËËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡¢¾¯Ç¯¤Î´¶¾ð¤¬¤Þ¤¿ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³¸ýÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¡Ú²èÁü④¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ê¾¯Ç¯¤Î¡Ë¤·¤ã¤¯¤Ë¾ã¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤·¤Ö¤È¤¤¤Ê¡£»¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾¯Ç¯¤È²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¡¢¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¡¢¤è¤«¤Í¤ó¡Ê¤â¤¦¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ê½÷À¤Î¡Ë¤¿¤Ã¤¿¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯¤Î»Ø¼¨¤ÇÁë¤«¤é½Ð¤»¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ËÊú¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÁë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ø½õ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é15»þ´Ö¡¡¹Åç¸©Æâ¤ÎSA¤Ç·Ù»¡¤¬¥Ð¥¹¤ËÆÍÆþ¤·...
¾¯Ç¯¤È·Ù»¡¤È¤Î´Ö¤Çç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤ÎÅö»þ¤Îµ¼Ô¤â¡¢¥Ð¥¹¤Î¾õ¶·¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ15»þ´Ö·Ð¤Ã¤¿¸áÁ°5»þÁ°¡¢¾õ¶·¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊRSKµ¼Ô Ãæ·Ñ¡Ë¡Ú²èÁü⑤¡Û
¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ë·Ù´±Ââ¤¬ÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº°÷¤¬¥Ð¥¹¤Î±¢¤«¤é¶á¤Å¤¯¤è¤¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å2¡¤3ÅÙÂç¤¤Ê¸÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÜºº°÷¤¬°ìÀÆ¤Ë¼ÖÆâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹Åç¸©Æâ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡ÊSAT¡Ë¤¬ÆÍÆþ¤·¡¢¾¯Ç¯¤Î¿ÈÊÁ¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»³¸ý¤µ¤ó¤Ï°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿
µß½Ð¤µ¤ì¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¹Åç¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î¿É¤µ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢»à¤ó¤É¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤â¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÄÍËÜ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ë¤â²×¤Þ¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯Ç¯¤ËÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö¾¯Ç¯¤Î¿´¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡Ø¾¯Ç¯¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3ÏÃ¡ÛÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯Ç¯¤Î¡È¤¤¤¸¤á¤È¸ÉÎ©¡É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤ËÂ³¤¯
¡ÚÂè1ÏÃ¡Û¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¡¢Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤½¤·¤Æ¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Ï½÷À¤ò»É¤·¤¿
¡ÚÂè4ÏÃ¡Û»ö·ï¤«¤é5Ç¯¸å ÌÌ²ñ¤·¤¿¾¯Ç¯¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤È¤Ï