¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î!?¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×39ºÐ½÷À¶â¥á¥À¥ê¥¹¥Èà¶Ã¤¤ÎÅ¾¿Èá»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÁÇÅ¨¤ËÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÃÈ¤«¤µ¤¬¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Îµ¤¤µ¤¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡Ä
¡¡Åß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿39ºÐ¤Î¡¢à¶Ã¤¤ÎÅ¾¿Èá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿¿²Æ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Climbing Coffee¤â¡¢¤ª±¢ÍÍ¤Ç4¥ö·î¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®Ê¿Æà½ï¤µ¤ó¡£
¡¡22Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¾®Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Áêß·ÉÂ±¡(Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô)¤ÎÎÙ¤Ë¥«¥Õ¥§¤òÊ»Àß¡£¡Ö»ä¤ÏÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤«¤Îµï¾ì½ê¤ò¼é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤âÃúÇ«¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹!¾å¼ê¤¯½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¡Ö¤Þ¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥±¡¼¥¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÃÏÎÉ¤¤»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃÈ¤«¤µ¤¬¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¾®Ê¿Áª¼ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î!?¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£