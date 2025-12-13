ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¤Ï7ÂÇº¹¼é¤ì¤º¡ÖÌ¤½Ï¤À¤Ã¤¿¡×¡¡Íè½µ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Ø
¡ãJGTO¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þÀéÍÕ°Ð¶ù¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7319¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍèµ¨½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£2°Ì¤Ë7ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡ÊÁáÂç4Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦7¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö76¡×¤È¼ºÂ®¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ3¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÊÒ²¬Âç°é¤ËÇÔ¤ì¡¢2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡ÓºÇÄ¹382¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦Ìø°æ¼ÓÆà¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·ãÁö¤ê¤¹¤ëÍýÍ³
¡Öµ»½ÑÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤éÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æñ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ÷¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤À¤¿¤À²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£Íèµ¨¥Õ¥ë»²Àï¤¬¤«¤Ê¤¦1°Ì¤ÎºÂ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¡Øµ¤¤Ë¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£2ÂÇÌÜ°Ê¹ß¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¤µ¤é¤Ë3¥Ñ¥Ã¥È¤Ï4²ó¡£¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È²ÝÂê¤¬»Ä¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¡Ö´ØÅì¥¢¥Þ¡×¤Ê¤É¤òÀ©¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¢¥Þ¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖÁ´¹ñÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÂÐ¹³Àï¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¢¥Þ¡×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤â¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î3°Ì¡£º£Ç¯11·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¡Ö»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï49°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þ¡¢¥×¥í¤ÎÎ¾Êý¤ò²á¤´¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¨¤º¡¢Èô¤Ð¤·¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯É÷¤ä¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£QT2°Ì¤Î»ñ³Ê¤ÇÍèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÌÜÉ¸¤Ï½éÍ¥¾¡¤À¡£¡ÖÆüËÜ¥¢¥Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢2Ç¯´Ö¤°¤é¤¤Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£Íè½µ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê¥¿¥¤/12·î17¡Á21Æü¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Íèµ¨¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
JGTO¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
ÀÐÀîÎË¤é½Ð¾ì¡¡ÊÆÃË»ÒºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Î2ÆüÌÜ·ë²Ì
JLPGA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¡Ò¼Ì¿¿¡ÓºÇÄ¹382¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦Ìø°æ¼ÓÆà¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·ãÁö¤ê¤¹¤ëÍýÍ³
¡Öµ»½ÑÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤éÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æñ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ÷¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤À¤¿¤À²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£Íèµ¨¥Õ¥ë»²Àï¤¬¤«¤Ê¤¦1°Ì¤ÎºÂ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¡Øµ¤¤Ë¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£2ÂÇÌÜ°Ê¹ß¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¤µ¤é¤Ë3¥Ñ¥Ã¥È¤Ï4²ó¡£¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤È²ÝÂê¤¬»Ä¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¡Ö´ØÅì¥¢¥Þ¡×¤Ê¤É¤òÀ©¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Ï¡ÖÆüËÜ¥¢¥Þ¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖÁ´¹ñÂç³Ø¥´¥ë¥ÕÂÐ¹³Àï¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¢¥Þ¡×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤â¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î3°Ì¡£º£Ç¯11·î¤Ë¥×¥íÅ¾¸þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¡Ö»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ç¤Ï49°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Þ¡¢¥×¥í¤ÎÎ¾Êý¤ò²á¤´¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¥Ô¥ó¤òÁÀ¤¨¤º¡¢Èô¤Ð¤·¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯É÷¤ä¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£QT2°Ì¤Î»ñ³Ê¤ÇÍèµ¨Á°È¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÌÜÉ¸¤Ï½éÍ¥¾¡¤À¡£¡ÖÆüËÜ¥¢¥Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢2Ç¯´Ö¤°¤é¤¤Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤Î»î¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£Íè½µ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡Ê¥¿¥¤/12·î17¡Á21Æü¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Íèµ¨¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
JGTO¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ÃæÌîÎÛÂÀÏ¯¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
ÀÐÀîÎË¤é½Ð¾ì¡¡ÊÆÃË»ÒºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤Î2ÆüÌÜ·ë²Ì
JLPGA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâÃË»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025