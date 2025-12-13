¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¼øÆý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡Ä¡× ÀÖ¤Á¤ã¤ó¿´ÇÙÄä»ß¡¡ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þ¤Îµ¿¤¤ 30Âå¤ÎÊì¿Æ¤òÂáÊá
Æý»ù¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸î¤ò¹Ô¤ï¤º¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ30Âå¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔËÌ¶èÈ¬·Ê¿åÃ«¤Î²ñ¼Ò°÷ ºäÅÄÍ§¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºäÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï11Æü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é12Æü¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÃË¤Î»Ò¤ÎÆý»ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤ºµ¤²¹¤¬Äã¤¤¾ì½ê¤ËµïÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸î¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¤ÎÌë¡¢ºäÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î²ÈÂ²¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÆÏ¤±¤¬·Ù»¡¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÄÚ°æ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Æý»ù¤òÊú¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºäÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¯¸«Åö»þ¡¢Æý»ù¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸½ºß¤ÏÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ºäÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¼øÆý¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
