¡ÚÃæ»³5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Û5ÈÖ¿Íµ¤¥Ù¥ó¥ô¥§¥Ì¡¼¥¿¤¬2ÇÏ¿Èº¹²÷¾¡¡ª¡¡ÀÐ¶¶¡Öµ÷Î¥¤Ï¤Þ¤ÀÁö¤ì¤½¤¦¡×
¡¡Ãæ»³5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡Ë5ÈÖ¿Íµ¤¥Ù¥ó¥ô¥§¥Ì¡¼¥¿¡ÊÌÆ¡áÄÔ¡¢Éã¥í¥´¥¿¥¤¥×¡Ë¤¬2ÇÏ¿Èº¹¤Î²÷¾¡¡£¸ÞÊ¬¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆó¤ÎµÓ¤ò»È¤¤¡¢2ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý¤ÇÆ¨¤²¤¿¥«¥¿¥Õ¥é¥¯¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°È¾å¤ÎÀÐ¶¶¤Ï¡ÖÄ´¶µ¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Çµ³¼ê¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÁàºî¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£3¡Á4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï³Ú¤ËÆ°¤±¤¿¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¸å¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢µ÷Î¥¤Ï¤Þ¤ÀÁö¤ì¤½¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔ»Õ¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Æ¤â°ú¤Ã¤«¤«¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ÎÍ»ÄÌ¤Ï¸ú¤¤½¤¦¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£