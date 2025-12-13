ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡È·ÄØæÂç³ØÃæÂà¡É¤·¤¿¾×·âÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡Ö1²ó¥ß¥¹¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ç¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÜÊÔÌ¤¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ï¡¢ABEMA¥Ó¥Ç¥ª¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢ÉÔÎÑ¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸ÀµÚ
¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Î¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤¯¤ë¤Þ¤ÎÀÖÍç¡¹¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¼ýÏ¿¡£¥¤¥ó¥É¡¦¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Ç¤Ò¤í¤æ¤¤È¹çÎ®¤·¤¿¸å¤Î¿©»ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤«¤éÃæÂà¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¡È¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¼õ¸³¤¹¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¯¤ë¤Þ¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¡Ö¿Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥Ø¥é¥Ø¥é²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡ØÏ²¿Í¤·¤ÆÁá·ÄÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂç³Ø¼õ¸³¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¼ø¶È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¶ì¼ê¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÃ±°Ì¤Î¿½ÀÁ¤òÁ´Éô´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡×¡Ö½©³Ø´ü¤ÎÃ±°Ì¤òÁ´Éô¿½ÀÁ¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤Æ¤Æ¡£Æ±¤¸¼ø¶È¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÇÆþÎÏ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢È¾Ê¬¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÂç³Ø1Ç¯ÌÜ¤ÇÎ±Ç¯¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤À¤±¤À¤é¤À¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤á¤è¤Ã¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢4Ç¯´Ö¤Ç²¶¤âÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡×¤ÈÂç³ØÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÇÃ±°Ì¿½ÀÁ¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡È4Ç¯¤ÇÂ´¶È¡É¤¬³ð¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë4Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö1²ó¥ß¥¹¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¦ÊÊ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£³ØÈñ¤Ï¼«Ê¬¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸åÃæÂà¤òÁª¤ó¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
