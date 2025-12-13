À¤ÅÄÃ«°ì²È»¦³²25Ç¯¡¢²ò·è´ê¤¦¡¡Êì¡ÖÌë¤Ê¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¡×¡¢Í»Ö½¸²ñ
¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î½»Âð¤Ç2000Ç¯12·î¡¢²ñ¼Ò°÷µÜÂô¤ß¤¤ª¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê44¡Ë¡á°ì²È4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢²ò·è¤ò´ê¤¦Í»Ö¤¬13Æü¡¢Æ±¶è¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¹âÎð¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤ÎÊìÀá»Ò¤µ¤ó¡Ê94¡Ë¤¬¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æüµ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ì¤²ò·è»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÃè¤Î²ñ¡×ÂåÉ½´´»ö¹â±©¸ç¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤â»²²Ã¡£¹â±©¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï26Ç¯Á°¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç»¦³²¤µ¤ì¡¢º£Ç¯10·î¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£½¸²ñ¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Öµ¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¶á¤¯¤Î¾®ÅÄµÞÀþÀ®¾ë³Ø±àÁ°±Ø¤Ç¤Ï¡¢ÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë·Ù»ëÄ£À®¾ë½ð¤äÁÜºº1²Ý¤ÎÁÜºº°÷¤é¤¬¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º´Æ£·½°ìÏº½ðÄ¹¤Ï¡ÖÀäÂÐÈÈ¿Í¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¾ðÊóÄó¶¡¤ÏÀ®¾ë½ð¡¢ÅÅÏÃ03¡Ê3482¡Ë0110¡£