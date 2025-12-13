ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡Éüµ¢²ñ¸«¸å¤ÎÈþÀî·û°ì¤ÈÅÅÏÃ¡Ö¸µµ¤¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÉ¬»à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê£·£µ¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë£±£°£°£°²ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢ÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê£·£¹¡Ë¤Î¶á¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ïº£Ç¯£¹·î¡¢¿´Çï¿ô¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿´Â¡¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òËä¤á¹þ¤à¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎºÝ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ÚÆù¤¬¤³¤ï¤Ð¤ê¼êÂ¤¬Æ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÅêÌô¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î£±£´Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾Å´¥È¥è¥¿¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥³¥í¥Ã¥±¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÈþÀî¤µ¤ó¤È¤«¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈþÀî¤Ë¸ÀµÚ¡££±£°Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤ÇÈþÀî¤ÎÉüµ¢²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¸µµ¤¤Ï¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡£ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹À¼¤Ï¡£²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²ñ¸«¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤¿¤è¤ê¤Ï¸µµ¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈþÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡Ø¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡ÖÈþÀî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âµ¼Ô²ñ¸«¤È¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢ÌÌÇò¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤âÉ¬»à¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£