¥«¡¼¥ê¥ó¥°µÈÅÄÃÎÆáÈþ¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¤ª¤¸¤ã¤Þ¡×¤Þ¤µ¤«¤Î»¶Êâ¤Ø¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì½êÂ°¤ÎµÈÅÄÃÎÆáÈþÁª¼ê¡Ê34¡Ë¤¬2025Ç¯12·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç»¶Êâ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¤â¤¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤óÍ¥¤·¤¯½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×
µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÅßÍÑ¤ËÇã¤Ã¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¾×Æ°¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¥³¡¼¥È±©¿¥¤Ã¤Æ»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ËÇò¤¤¥³¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÌ¸«¤Î±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ç¤â¤¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤óÍ¥¤·¤¯½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö#¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ç¤ª¤¸¤ã¤Þ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Çò¤¤¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤òÃåÍÑ¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤·¤ã¤¬¤ß¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Æ¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤°Ì²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ü¥È¥à¤Î¿§¥ª¥·¥ã¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
