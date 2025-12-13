½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¾Æ¤±À×¤«¤éÇ¯ÎðÀÊÌÉÔÌÀ¤Î°äÂÎ¡¡½»¿Í¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô
13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°2»þ45Ê¬¤´¤í¡¢²¬ºê»Ô³ûÅÄÄ®¤Î½»Âð¤Ç¡Ö¶á¤¯¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É13Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1¸®¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÇ¯Îð¤ÈÀÊÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤Ë¤Ï80ºÐ¤Î½÷À¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬¤³¤Î½÷À¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£