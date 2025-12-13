¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»Ô¤ÎÂç³Ø¤Ç¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÆü¿Ê¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖBALL PARK LAND 2025¡×¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô¤Ê¤É¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íーÂÎ¸³¤ä¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢Âç³Ø¤Î¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢14Æü¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£