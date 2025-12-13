¡Ö¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö¹â¹»À¸¤ÎºÎÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¼¯»ùÅç¸©Æâ60¼Ò¤¬¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ
¸©Æâ¤Ç¤â¿Í¼êÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¹â¹»À¸¤ä¼ã¼Ô¤¬ÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©¤¬¤³¤Î»þ´ü¤Ë½é¤á¤Æ´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ï¸©¤Î¼¯»ùÅçÃÏ°è¿¶¶½¶É¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¡¢60¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊIT´ØÏ¢¡¦¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¿©Æù´ØÏ¢¡¦¼¯»ùÅç»Ô¡Ë¡ÖÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤Êý¤òºÎÍÑ¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¸©Æâ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤ª¤è¤½380¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¡Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áý¤¨¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×
¸©Æâ¤Ç½¢¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Îµá¿Í¿ô¤ò¼¨¤¹Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¡¢10·î»þÅÀ¤Ç1.01ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
