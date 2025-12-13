¡Ú ¤¬¤óÆ®ÉÂ ¡ÛÊâ¤ê¤¨¤³¤µ¤ó¡¡2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö´ñÀ×Åª¤Ë¤¬¤ó¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤¿¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦½¼Ê¬¡×
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¤µ¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î2025Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê2025Ç¯¤Ï¤Û¤Ü°ú¤¤³¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤Î2025Ç¯¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¥¥é¥¥é¤ª½Ð¤«¤±¼Ì¿¿¤Ð¤Ã¤«¤êºÜ¤»¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»ä¤Ï¤Û¤Ü¥Ù¥Ã¥É¤Î½»¿Í¡£¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ò¡Ö¤¬¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¯Á°¤«¤é¡¢Ææ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï¼ê½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ½Ñ¸å¤Ï¸å°ä¾É¤Ç¤Þ¤¿¥Ù¥Ã¥É¤Ø¥ê¥¿¡¼¥ó¡£¤â¤Ï¤äÉÛÃÄ¤ÈÆ±²½¤·¤Æ¤ëÀª¤¤¡£¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖÁë¤«¤é´Ñ¤ë·Ê¿§¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬³°¤Ç¸µµ¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¡Ø¤¿¤¯¤µ¤óÆ°¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤...¼«Ê¬¤¬¾ð¤±Ìµ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ²¿ÅÙ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£¡×¤È¡¢¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÊâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«´ñÀ×Åª¤Ë¤¬¤ó¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤¦½¼Ê¬¤Ê¤Î¤À¡£¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤À¤«¤é2026Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö´ü¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡ª¡ª¡Ù¤ÈËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤ë¡£¡×¤È¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö2026Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤â¤Ã¤ÈÆ°¤¯¤è¡£¤¤¤ä¡¢Æ°¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¤½¤Î½àÈ÷±¿Æ°´ü´Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û