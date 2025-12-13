Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±ÈëÏÃ¹ðÇò¡¡³Ú¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¼«Ê¬¡×¡¡½é¤á¤ÆÈäÏª¤¹¤ëÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥ß¥Ã¥Ä¤¬¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜÁ´¤ÆÌÀºÚ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¶Ø¶è¡Ù°Ê³°¤Ï¤Û¤Ü¼«Ê¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¥ï¥ó¡¢¥Ä¡¼¡¢¥¹¥ê¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¡ª¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤ÆÆþ¤ì¤¿¿¶¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Ãæ¿¹¤Ï¡ÖÀ¨¤¤ºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØDESIRE¡Ù¤Ï½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢12¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Î¡Ø¥ä¥ó¥ä¥ó²Î¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÏÀ¨¤¯¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²¿²ó¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏÁ´Á³¿¶¤ê¤â²¿¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡×¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©²¿¤«Æ°¤«¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤è¤Í¡£¤³¤Î²Î¥Î¥ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤É¤¦¤Ç¤¹¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤Î¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡ÖOK¤Ç¤¹¡ªOK¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÁ´Á³ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï³Ú¶Ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤«¤é²ÎÈÖÁÈ¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¤è¤¦¤ä¤¯¿¶¤ê¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È²òÀâ¡£Ãæ¿¹¤â¿¶¤ê¤ÏÈùÌ¯¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾×Æ°¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¨¶½À¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¤Ê¤É¤È·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
