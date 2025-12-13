Hey! Say! JUMP¡¢¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡É½Âê¶Ê¤Ï°ËÌîÈø·Å¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ë
¡¡Hey! Say! JUMP¤¬¡¢ÄÌ»»36ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥Ë¥«¥ß¡Ù¤ò2026Ç¯2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Hey! Say! JUMP¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Øencore¡Ù¤ÏÁ´¶ÊÉ¬Ä°¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÈÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Ë¡Ë
¡¡º£ºî¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¡£½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¤½¤è¤°¤è¤¦¤Ê¤¤é¤á¤¯²»¤Î¿ô¡¹¤È¡¢ÊÒÁÛ¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²¦Æ»¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ë¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¡Ötraveler¡×¤ò¼ýÏ¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡È¤¿¤Þ¤Ë¤Ï´ó¤êÆ»¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×1¤Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ÎMV¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×2¤Ë¤Ï¡¢¡Ø7¿Í¤À¤±¤Î20¼þÇ¯·èµ¯²ñ¡ª1¿Í1ÉÊ »ý¤Á´ó¤êÆé¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿±ÇÁü¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Üー¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤ò2¶Ê¼ýÏ¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÈ×¤â¥ê¥êー¥¹¡£¡È¥Ï¥Ë¥«¥ß♡¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡É¤ä¡È¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á¡¦¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥·ー¥È¡É¡¢¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥¹¥¤ー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡É¡¢¡È¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¥Á¥ç¥³É÷¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¡É¤òÆ±º¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±È×¸ÂÄê¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë