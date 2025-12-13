¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡×ÃÎ¿Í¤ò»¦¤·¤¿¡¡¼òÀÊ¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢2kmÀè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶§´ï¤òÇã¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤¿50ÂåÃË¤ÎÈÈ¹Ô¡Ú´Ú¹ñ¡Û
´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¶§´ï¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÃÎ¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿50Âå¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃË»Ò¹âÀ¸44¿Í¤¬½÷ÀÃæ³ØÀ¸1¿Í¤ò1Ç¯´Ö¡ÈÈÈ¤·Â³¤±¤¿¡É´Ú¹ñ¤Î»ö·ï
¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ë¤Î¸¶½£¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥å¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï12·î12Æü¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç50Âå¤ÎA»á¤ò¶ÛµÞÂáÊá¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
A»á¤ÏÁ°Æü¡Ê11Æü¡Ë¸á¸å8»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¸¶½£»ÔÌÀÎÑÆ¶¡Ê¥ß¥ç¥ó¥ê¥å¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î50ÂåÃËÀB»á¤ò¶§´ï¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A»á¤ÏB»á¤È¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë»¦³²¤ò·è°Õ¤·¡¢°û¿©Å¹¤«¤éÌó2kmÎ¥¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶§´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£A»á¤ÈB»á¤ÏÆ±¤¸ÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
B»á¤Ï¼ó¤ÎÉô°Ì¤ËÃ×Ì¿Åª¤ÊÂ»½ý¤òÉé¤¤¡¢¿´Ää»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
A»á¤ÏÈÈ¹ÔÄ¾¸å¡¢°û¿©Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÄÌÊó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Æü¸á¸å8»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¸¶½£»ÔÃ°·ÌÆ¶¡Ê¥¿¥ó¥²¥ó¡Ë¤Î¼ò¾ìÉÕ¶á¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Åö»þ¡¢A»á¤ò¾è¤»¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢A»á¤¬¾è¼Ö¸å¤Ë¡Ö¶§´ï¤Ç¿Í¤ò»É¤·¤¿¡×¤È»ÙÎ¥ÌÇÎö¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢Ä¾¤Á¤Ë·Ù»¡¤ØÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸¡µó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
A»á¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖB»á¤¬¼«Ê¬¤òÌµ»ë¤·¤¿¤¿¤áÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Ç¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë