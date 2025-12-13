ÇòºÚ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¡¢¥³¥¯¤¦¤ÞÃæ²ÚÌ£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡ª


¡ÚÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¡ÛÇò¤´ÈÓ¤Ë¤â¤¢¤¦ÇòºÚ¥ì¥·¥Ô¡ÖÏÂÉ÷¥Ó¥Ã¥°¥í¡¼¥ëÇòºÚ¡×

½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇòºÚ¡£°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢1¶ÌÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡Ä»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤Ë¤ªÌòÎ©¤Á¤ÎÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£

¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ê¤É±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòºÚ¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤ï¤ê¤ËÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÇòºÚ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôÊÔ½¸¤ÎMOOKËÜ¡Ø°Â¤¦¤Þ¿©ºà»È¤¤¤­¤ê¡ªvol.15¡¡¤â¤Ã¤È¡ªÇòºÚ»È¤¤¤­¤ê¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿

¢£ÆÚÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¤Ï¤ë¤µ¤á¼Ñ

¢¡ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

ÇòºÚ¡¡1/4³ô

ÎÐÆ¦¤Ï¤ë¤µ¤á¡¡25g

ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡¡150g

¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡¡1¤«¤±Ê¬

¼Ñ½Á

¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1/2

¡¦¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1

¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡¾®¤µ¤¸2

¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾¯¡¹

¡¦¿å¡¡1¥«¥Ã¥×

¿åÍÏ¤­ÊÒ·ªÊ´

¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¢¿å¡¡³Æ¾®¤µ¤¸2

¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1/2

¢¡ºî¤êÊý

1¡¡¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ï¿å¤ÇÀö¤¤¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ð¤µ¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÇòºÚ¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï3cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£

2¡¡Âç¤­¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÇòºÚ¤ÎÈ¾ÎÌ¤ò¹­¤²¡¢¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò¹­¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÇòºÚ¤ò¹­¤²¤Æ¤Î¤»¡Ê²èÁüa¡Ë¡¢ÆÚÆù¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò½ç¤Ë¹­¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë²ó¤·¤«¤±¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£

ÇòºÚ¤Ç¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò½Å¤Í¤ë


¡ÚPOINT¡Û

ÇòºÚ¤Ç¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÇòºÚ¤Î¿åÊ¬¤Ç¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò¤â¤É¤»¤ë¡£

3¡¡¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó20Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£

4¡¡¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢Á´ÂÎ¤òº®¤¼¡¢¿åÍÏ¤­ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£

¡Î1¿ÍÊ¬491kcal¡¡±öÊ¬1¿ÍÊ¬2.7g¡Ï

ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡Ø°Â¤¦¤Þ¿©ºà»È¤¤¤­¤ê¡ªvol.15¡¡¤â¤Ã¤È¡ªÇòºÚ»È¤¤¤­¤ê¡ª¡Ù