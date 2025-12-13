¡ÚÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¡Û¥³¥¯¤¦¤ÞÃæ²ÚÌ£¤Î¡ÖÆÚÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¤Ï¤ë¤µ¤á¼Ñ¡×
½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇòºÚ¡£°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½Ü¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢1¶ÌÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡Ä»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ªÌòÎ©¤Á¤ÎÇòºÚ»È¤¤ÀÚ¤ê¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤Ê¤É±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòºÚ¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤ï¤ê¤ËÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÇòºÚ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÆÚÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¤Ï¤ë¤µ¤á¼Ñ
¢£ÇòºÚ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¡¢¥³¥¯¤¦¤ÞÃæ²ÚÌ£¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡ª
¢¡ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÇòºÚ¡¡1/4³ô
ÎÐÆ¦¤Ï¤ë¤µ¤á¡¡25g
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡¡150g
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¡¡1¤«¤±Ê¬
¼Ñ½Á
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¦¼ò¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¡¾®¤µ¤¸2
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡¾¯¡¹
¡¦¿å¡¡1¥«¥Ã¥×
¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¢¿å¡¡³Æ¾®¤µ¤¸2
¤´¤ÞÌý¡¡Âç¤µ¤¸1/2
¢¡ºî¤êÊý
1¡¡¤Ï¤ë¤µ¤á¤Ï¿å¤ÇÀö¤¤¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ð¤µ¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÇòºÚ¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï3cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
2¡¡Âç¤¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÇòºÚ¤ÎÈ¾ÎÌ¤ò¹¤²¡¢¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò¹¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎÇòºÚ¤ò¹¤²¤Æ¤Î¤»¡Ê²èÁüa¡Ë¡¢ÆÚÆù¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤ò½ç¤Ë¹¤²¤Æ¤Î¤»¤ë¡£¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë²ó¤·¤«¤±¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¡ÚPOINT¡Û
ÇòºÚ¤Ç¥µ¥ó¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÇòºÚ¤Î¿åÊ¬¤Ç¤Ï¤ë¤µ¤á¤ò¤â¤É¤»¤ë¡£
3¡¡¤Õ¤Ä¤Õ¤Ä¤È¤·¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó20Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
4¡¡¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢Á´ÂÎ¤òº®¤¼¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤´¤ÞÌý¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬491kcal¡¡±öÊ¬1¿ÍÊ¬2.7g¡Ï
ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡Ø°Â¤¦¤Þ¿©ºà»È¤¤¤¤ê¡ªvol.15¡¡¤â¤Ã¤È¡ªÇòºÚ»È¤¤¤¤ê¡ª¡Ù