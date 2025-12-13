ÆÃ¼ìº¾µ½¡¦°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÎÉÔ°Â¤òLINE¤Ç²ò·è¡ª ÀìÌç²È¤ËÌµÎÁÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï12·î5Æü¡Á2026Ç¯1·î31Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡¢Á´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖLINE¡×¾å¤Ë¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤ä¿´ÇÛ¤´¤È¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ëLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£
¡¡LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤«¤é¼ã¼Ô¤ò¼é¤í¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤¬¹â¤Þ¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬Æü¤´¤í¤«¤é³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖLINE¡×¾å¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ëÁêÃÌÁë¸ý¡£ÀìÌç¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ëµ¤·Ú¤ËÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î29ºÐ°Ê²¼¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þ°Ï¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ¿¦°÷¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß´ü´ÖÃæ¤Î18¡Á22»þ¤Ë¡¢¡ÖLINE¡×¾å¤Ç°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¿´Íý¶ÈÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñSNS¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¶¨µÄ²ñ¤ÎSNSÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬¡¢¡ÖLINE¡×¤Î¥È¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡ü¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë
