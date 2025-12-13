¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë»á¤ÎÂ©»Ò¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ä²«¶âÀ¤Âå¤Î2À¤¤¬¼¡¡¹¤Ë
¡¡¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥¦¥§¥º¥ì¥¤¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¤ÎÄ¹ÃË¥¸¥§¥·¡¼¤¬¡¢19ºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¥º¥ì¥¤¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î3´§¤ä¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æî¥¢¥Õ¥ê¥«2010½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µ©Âå¤Î¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ï2006Ç¯9·î4Æü¡¢Éã¿Æ¤Î¸Î¶¿¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤ÇÀ¸¤ò¼õ¤±¡¢2022Ç¯¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡±¦Íø¤¡Ê¤Û¤ÜÎ¾Íø¤¡Ë¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤êº¸Íø¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤ÏÉã¿Æ¾ù¤ê¤À¡£¥¸¥§¥·¡¼¤Ïº£²Æ¤Ë¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¡¢11·î¤«¤é¥è¥ó¥°¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¡¼¥ë¥¹¥Æ¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¡Ê¥ª¥é¥ó¥À2Éô¡Ë¤Î¥è¥ó¥°AZÀï¤Ç79Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÔË¾¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥è¥ó¥°¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥È¤¬4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¥¦¥§¥º¥ì¥¤¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë»á¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°Instagram(wesleysneijder)¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö·¯¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÌç½Ð¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£µ¨¤Ï¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ë¥È¡Ê¥è¥ó¥°¡¦¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤é²«¶âÀ¤Âå¤Î¡È2À¤Áª¼ê¡É¤â¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼
Jessey Sneijder, zoon van Wesley Sneijder, maakt zijn debuut in het betaald voetbal 🆕😍#jazjut pic.twitter.com/V8gsihEiRP— ESPN NL (@ESPNnl) December 12, 2025