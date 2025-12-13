»³ËÜÍ³¿¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¡¡¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡¡Í¼¿©²ñ¤Î»²²Ã¤Ë¤âÃíÌÜ
Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ(BBWAA)¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¾Þ¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÌöÆ°¡£5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¡¢2´°Åê¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º(WS)¤Ç¤Ï¡¢Âè2Àï¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£Â³¤¤¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ÎÂè6Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤È¡¢ÍâÆü¤ÎÂè7Àï¤Ç¤â¥Ô¥ó¥Á¤òÍÞ¤¨¤ëÇ®Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£4¾¡¤ò¤¢¤²¤¿Êý¤¬WSÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢»³ËÜÅê¼ê¤Ï3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¾Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¾Þ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½Áª¼ê¤ä¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¼¿©²ñ¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤ä¿·¿Í²¦¤é¤â½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ºòÇ¯¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµ¯¤¤¿»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£