¡¡ºå¿À¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£±²¯£µ£°£°£°ËüÁý¤Î£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ç£±²¯£µ£°£°£°ËüÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç£±²¯£µ£µ£°£°ËüÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÌî¤Ë¼¡¤°É¾²Á¡££²£³Ç¯¤ÎÂç»³¡¢¶á¤ËÊÂ¤ó¤À¡££´ÈÖ¤È¤·¤Æ£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥²ó¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Âç»³¤ÏÇ¯Êð£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£²²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤ØÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£ÉÔÆ°¤Î£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¶áËÜ¤Ï¡¢£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£³²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤ØÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£Á¸ò¾Ä¤Ê¤É¤ò½ü¤¡¢·ÀÌó¹¹²þ¤Î¾ì¤Ç¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿Â¼¾å¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò»Ù¤¨¤¿É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£