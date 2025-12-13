¶â»Ò¸¡¢Ä¶¹âµé¤Ê¡Ö°¦¼Ö¡×¤È¤ªÊÌ¤ì¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖºÇ¹â¤Ê¼Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¡Ê49¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¼Ö¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ä»×¤¤Æþ¤ì¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â»Ò¤Ï¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö4Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖºÇ¹â¤Ê¼Ö¤Ç¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#rollsroyce¡×¡Ö#¥«¥ê¥Ê¥ó¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎSUV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Ê¥ó¤ò¼êÊü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£´Ê·é¤Ê¤¬¤é¤âÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢°¦¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤°¦Ãå¤ÈËþÂ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹ ¥«¥ê¥Ê¥ó¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É½é¤ÎSUV¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤¿1Âæ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£¶â»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖºÇ¹â¤Ê¼Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤½¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
