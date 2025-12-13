女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が15日から第12週に入る。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

第12週（12月15日〜12月19日）は「カイダン、ネガイマス。」。

ヘブン（トミー・バストウ）は金縛りに悩まされていた。トキ（郄石）はヘブンにおはらいをすすめる。錦織（吉沢亮）の代わりに、生徒の正木（日高由起刀）がヘブンの通訳として付いていくことになり、トキも帯同する。訪れた大雄寺でヘブンは住職から怪談を聞かせてもらい、すっかり怪談に夢中に。作品のラストピースに怪談をまとめたい！もっと聞きたい！と興奮するヘブンにトキは怪談に詳しいと告げる。