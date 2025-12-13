¡ÖËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦µªÊ¿Íü²Ö¡¢¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤È¡¢CSÊüÁ÷¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈµªÊ¿Íü²Ö ¡Á¥Ò¥«¥ê¤Î·èÃÇ¡Á ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤ò¤¤ç¤¦13Æü(20:30¡Á)¤ËÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈµªÊ¿Íü²Ö ¡Á¥Ò¥«¥ê¤Î·èÃÇ¡Á ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆÃÊÌÊÔ¡Ù
14ºÐ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡¦Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤âÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·2021Ç¯¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂç¤¤Ê»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¹âÆñÅÙ¥¸¥ã¥ó¥×¤òÉð´ï¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿Âå½þ¤È¤·¤Æ±¦Â¼ó¤òÈèÏ«¹üÀÞ¡£¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´°¼£¤»¤º¡¢»î¹ç¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£Åö»þ¤òÈà½÷¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤Î¶ìÆñ¤Î»þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤Ïº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÅÅ·âÄ©Àï¡£¥ê¥ó¥¯¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁªÂò¡£¿·¤·¤¤¶¥µ»¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È´õË¾¤Î¥Ò¥«¥ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤ÎÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¶äÈ×¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬ºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¤Ï¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µªÊ¿¤¬¥·¥ó¥°¥ë¶¥µ»¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¸Î¾ã¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
FOD¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2025¡Ù¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹2025¡Ù¡Ø±§Ìî¾»Ëá ²¦¼Ô¤¬ËÂ¤¤¤ÀÁ´ÆüËÜÎóÅÁ¡Ù¤È¡¢12·î¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÉÙ¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈµªÊ¿Íü²Ö ¡Á¥Ò¥«¥ê¤Î·èÃÇ¡Á ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆÃÊÌÊÔ¡Ù
14ºÐ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡¦Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤âÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤Î¶ìÆñ¤Î»þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èà½÷¤Ïº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÅÅ·âÄ©Àï¡£¥ê¥ó¥¯¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÁªÂò¡£¿·¤·¤¤¶¥µ»¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡È´õË¾¤Î¥Ò¥«¥ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤ÎÀµ²ò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¶äÈ×¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬ºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¤Ï¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µªÊ¿¤¬¥·¥ó¥°¥ë¶¥µ»¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¸Î¾ã¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
FOD¤Ç¤Ï¡¢¡ØÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢2025¡Ù¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹2025¡Ù¡Ø±§Ìî¾»Ëá ²¦¼Ô¤¬ËÂ¤¤¤ÀÁ´ÆüËÜÎóÅÁ¡Ù¤È¡¢12·î¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ËÉÙ¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£