È¾Ç¯¸ÂÄê¤Î¿·¥æ¥Ë¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡¡¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î1Ãå¡Ä¡Éº¹¤·¿§¡ÉºÎÍÑ¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¡×
FC´ôÉì¤¬Íèµ¨¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡FC´ôÉì¤Ï12·î12Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥óÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ»þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î1st¤¬ÎÐ¡¢2nd¤¬Çò¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î1st¤¬ÀÄ¡¢2nd¤¬ÀÖ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì´ðÄ´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÊâ¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·Â³¤±¤ëÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö´û»ë´¶¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é²ÃÆþ»þ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Í¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²«¿§¤Îº¹¤·¿§¡×¡Ö2011Ç¯¤È2012Ç¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«²û¤«¤·¤¯°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö¸¶ÅÀÎ©¤ÁÊÖ¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë