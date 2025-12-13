¡Ú¥Ê¥¦¥ë¡¢¿®¤¸¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡Û¥Ê¥¦¥ëÌ¾Êª¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤«¤è¡© ¥Þ¥°¥í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢Çò¿Èµû¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¼÷»Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢Ekamowir omo(¥¨¥«¥â¥¦¥£¥ë¥â¥Ã)¡ª
¥Ê¥¦¥ë¸ì¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤À¤è¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤è¡¢¤¤Ã¤È¡£
ÂçÂçÂçÀèÇÚ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¯¥É¥¦»á¤¬½ñ¤¤¤¿¥Ê¥¦¥ëÌ¾Êª¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤òºî¤ëµ»ö¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÄ¾¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥â¤¯¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤ëÁÇºà¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÊýË¡¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹¥´ñ¿´¤¬¤ï¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
ºî¤êÊý¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Õ¤à¤Õ¤à¡¢¥Þ¥°¥í¤ò¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¥é¥¤¥à¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤Î¤Í¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¥â¤¤¤±¤É¤¤Ã¤È¿¢ÊªÀ»é¤Î¥³¥¯¤¬¸ú¤¤¤¿¥»¥Ó¡¼¥Á¥§¡Ê¥Ú¥ë¡¼À¸¤Þ¤ì¤Îµû²ðÎà¤Î¥Þ¥ê¥Í¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡© ¤½¤ì¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ï¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤òºî¤ë
¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡Ê¸ø¼°)¤Îtwitter(X)¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅ¬Åö¤Ë¶Ì¤Í¤®¡¢¥é¥¤¥à¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ò¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÇÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤ß¤¿¤¤¡£
¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤ÎÀÚ¤ê¿È¡ÊÅ¬ÎÌ¡Ë¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡ÊÅ¬ÎÌ¡Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡ÊÅ¬ÎÌ¡Ë¡¢¥é¥¤¥à¤È¤«¡ÊÅ¬ÎÌ¡Ë¡¢±ö¸ÕÜ¥¡ÊÉ¬Í×¤Ê¿Í¤ÏÅ¬ÎÌ¡Ë¤ò¤¢¤¨¤ë¤À¤±¤¸¤ã https://t.co/P90yw6StU7— ¥Ê¥¦¥ë¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡Ê¸ø¼°¡Ë (@nauru_japan) September 23, 2025
¤É¤¦¤âËÜ¾ì¥Ê¥¦¥ë¤Ç¤Ï²ÈÄí¤ä¤ªÅ¹¤´¤È¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤ÎÌ£¤¬ÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö²ÈÄí¤ÎÌ£¡×¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤¿³Ú¤·¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Êºî¤êÊý¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Õ¤à¡¢¤Ç¤ÏºàÎÁ¤âÅ¬Åö¤Ë¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤·¤é¡©
¡ã2¡Á3¿ÍÁ°¡ä
¢¨³ÆÊ¬ÎÌ¤ÏÄ¶¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ç¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤í¡×¤ÈÅ¬Åö¤ËÎÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦»É¿È¡Ä200g
¢ª¥Þ¥°¥í¤ò»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¬¡¢»ä¤Ï¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Î¤¿¤á¡¢¥Þ¥°¥í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥¤¥µ¥¡ÊÇò¿Èµû¡Ë¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¤É¤Îµû¼ï¤¬¸þ¤¯¤«¤ÏºÇ¸å¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡Ä100ml
¶Ì¤Í¤®¡Ä50g
¡¦¥é¥¤¥à¡Ä1¡Á2¸Ä
¢ª¤¿¤Ö¤ó¥ì¥â¥ó¤ä¤ª¿Ý¤Ç¤âÂåÍÑ²Ä
±ö¡Ä¾¯¡¹
¤³¤ì¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤¬¤Ê¤¤¡ª ¤É¤³¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ï¤É¤³¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤«¤·¤é¡© ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆýÀ½ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤±¤ÐÇã¤¨¤ë¤Î¤«¤·¤é¡© ¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤äÆ¦Æý¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤¤Ã¤ÈÆýÀ½ÉÊÇä¤ê¾ì¤Ë¤¢¤ë¤ï¤è¤Í¡ª
¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤ÏÃæ²Ú¿©ºà¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹â³ÎÎ¨¤ÇÃæ²Ú¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤ÏÃæ²Ú¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤òºî¤ë
ºàÎÁ¤ò°ìÅÙ¤ËÁ´Éô¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÇÏÂ¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇOK¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï½¤ß¤È¤ê¤ä¿©´¶¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼ê½ç¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»É¿È¤Ë±ö¤ò¤Õ¤Ã¤Æ5Ê¬¤°¤é¤¤¤ª¤¯¡£
¢ª¿·Á¯¤Ê¤ª»É¿È¤Ê¤Î¤Ç½¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢À¸½¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é·ù¤Ê¤Î¤Ç°ì±þ½¤ß½èÍý¤Ç¤¹¡£
¾ßÌý¤Ç¤´¤Þ¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤«¤é¤Í¡£
ÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Çº£¤µ¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢»É¿È¤Ï¤Õ¤ê±ö¤ò¤¹¤ë¤«±ö¿å¤ËÄÒ¤±¤ë¤È½¤ß¤¬¤È¤ì¤Þ¤¹¡£±ö¤ÎÃ¦¿åºîÍÑ¤Ç¿åÊ¬¤¬È´¤±¤ëºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë½¤ß¤âÈ´¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§¤Á¤Ê¤ß¤ËÇò¿Èµû¤Ï¥¤¥µ¥¤ÎÍÄµû¡Ö¤¦¤ê¤Ü¤¦¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À®µû¤Î¥¤¥µ¥¤Ï1Èø¿ôÀé±ß¤â¤¹¤ë¹âµéµû¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¦¤ê¤Ü¤¦¤Ï1Èø10¡Á20±ß¤È°Â¤¤Ì¤ÍøÍÑµû¤À¤è¡£Ì£¤ÏÀ®µû¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ¶¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¤è¡ª
¢¥é¥¤¥à¤òÂç¤µ¤¸1¤°¤é¤¤¹Ê¤ê¡¢»É¿È¤ò5Ê¬¤°¤é¤¤ÄÒ¤±¤Þ¤¹¡£
¢ªÀè¤Ë¿Ý¤ÇÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ëµû¤ÎÀ¸½¤ß¤ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡Êµû¤Î½¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¥È¥ê¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥ó¡×¤È¤¤¤¦Íµ¡²½¹çÊª¤Ç¡¢¥³¥¤¥Ä¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç»À¤ÇÃæÏÂ¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»À¤Çµû¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¿È¤¬Äù¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢§¾¯¤Ê¤¤¥é¥¤¥à½Á¤Ç¤â¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯À÷¤ßÅÏ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤«¤±Î®¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤¶Ì¤Í¤®¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤òÏÂ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢ªËÜÅö¤Ï¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ê³ÑÀÚ¤ê¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¬¡¢¤·¤«¤·À¸¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤À¤È¿É¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÇöÀÚ¤ê¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬»É¿È¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤·¡£
¥¶Ì¤Í¤®¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢¥é¥¤¥àÄÒ¤±¤·¤¿»É¿È¤òÅêÆþ¤·¤ÆÏÂ¤¨¤Þ¤¹¡£
¦¥é¥¤¥à¤ò¹Ê¤ê½Á¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¢ªÌ£¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤éÄÉ¤¤±ö¡¢ÄÉ¤¤¥é¥¤¥à¤ò¤·¤ÆÌ£¤òÄ´¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç´°À®¤Ç¤¹¡ª ¤µ¤Ã¤½¤¯»î¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤º¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê¥é¥¤¥¹È´¤¡Ë¤Ç¿©¤Ù¤ë
¥¯¥É¥¦¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¤È¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡Ä¡Ä°µÅÝÅª¤Ë¥Ó¥·¥ã¥Ó¥·¥ã´¶¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯100ml¤¸¤ãÂ¤ê¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¡© 200ml¤°¤é¤¤Æþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡©
¤·¤«¤·¶Ì¤Í¤®¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¿©¤Ù¤Î¤â¤Î¤¬°ìµ¤¤Ë¸«´·¤ì¤¿¥µ¥é¥À·Ï¤Î¿©¤ÙÊª¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹(Ž¡¡¦§ß¡¦Ž¡)ŽÊŽßŽ¸Ž¯
!?!?!?!?!?!?!?!?!?
¶Ì¤Í¤®¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Î¥é¥¤¥àÏÂ¤¨¥½¡¼¥¹¤¦¤á¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!!!!!!
¤Þ¤º¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»Ý¤¤¤¾¥³¥ì¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ª
¾ßÌý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çµû¤Î½¤ß¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¶Ì¤Í¤®¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾Ã½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¸½¤ß¤Ê¤ó¤«Á´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!!
¤½¤·¤Æ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤¬µû¤Ë¥³¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤ë!! ¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÅª¤Ê´¶¤¸¡£¥ª¥¤¥ë¤Î¥³¥¯¤¬¥é¥¤¥à¤Î¹á¤ê¡¦»ÀÌ£¤È¹ç¤¦¡ª
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤Ë½Å¤¯¤Ê¤¯¤Æ¥µ¥é¥µ¥é¤È·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤!!
¤·¤«¤·ÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÀµ²ò¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÌ£¤Ê¤Î¤«¤Ï¿Ó¤Àµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾ì¥Ê¥¦¥ë¤Ç¿©¤Ù¤¿¥¯¥É¥¦¤µ¤óÛ©¤¯¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤·¤Æ¤¹¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤¤¤·¡£¡£¡£
¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¡Ö¥¯¥É¥¦¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¥Ó¥·¥ã¥Ó¥·¥ã´¶¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤¿¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥é¥¤¥à½Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
¥é¥¤¥à3¤Ä¤°¤é¤¤¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥à½Á¤Ç¥Ó¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤â¡©
¤Ç¤âº£²ó¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ç¤âÉáÄÌ¤Îµû¤Î¿ÝÄÒ¤±¤°¤é¤¤¤Î¤³¤Î»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤Ê¤¡¡£
¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ßÌý¤¬¤Û¤·¤¤¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤Ç¿©¤Ù¤ë
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼÷»Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ë¿»¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Èí´í°¤¤¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤¾¥³¥ì¡ª
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¿©¤Ù´·¤ì¤Æ¤ë¥É¥ê¥¢¤À¤Ã¤ÆµíÆý¤Ë¿»¤Ã¤¿ÊÆ¤Ê¤ï¤±¤À¤·¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤Ë¤ªÊÆ¤¬¿»¤Ã¤Æ¤Æ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª
¤Æ¤«ËÜÅö¤Ë¥É¥ê¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª
¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ë¾ßÌý¤¬Â¤ê¤Ê¤¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Î¤ÇÈ¿Â§¤À¤±¤É¾ßÌý¤ò¿â¤é¤·¤Æ¥ï¥µ¥Ó¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤Ë²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¿Íµ¤¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤ï£÷£÷£÷£÷£÷¤¹¤´¤¯¹¥¤£÷£÷£÷£÷£÷
¾ßÌý¤ò¤«¤±¤Æ¥ï¥µ¥Ó¤òÅº¤¨¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¤è¤¯ÃÎ¤ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤È¥é¥¤¥à¤Î¹á¤ê¤¬°Û¹ñ¾ð½ï¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî¹ñ¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¥ª¥Ë¥ª¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¥µ¡¼¥â¥ó¤ÎÌ£¤Ç¤¹¡£¥ª¥Ë¥ª¥ó¥µ¡¼¥â¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Ì£¡ª
²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÇÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤ª¼÷»Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¹¥¤¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È
¤Ê¤ó¤«¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ò¾®¤µ¤¸2Ê¬¤Î1²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾ßÌý¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¦¤ó!! ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÈþÌ£¤·¤¤!! ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÁ°ºÚ¤Ç½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤ªÞ¯Íî¤ÊÌ£!!
¼ê·Ú¤Ë¿©Âî¤Ç°Û¹ñ¤ò´¶¤¸¤¿¤¤»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤«¤â¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ü¤ä¤±¤¿Ì£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤ªÊÆ¤Ê¤·¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¤¯¤Ã¤¤êºÝÎ©¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¥°¥í¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¡¢Çò¿Èµû¡¢¤É¤ì¤¬¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤Ë¹ç¤¦¤Î¡©
¾ßÌý¤Ê¤·¤Ê¤é¥Þ¥°¥í¡¢¾ßÌý¡¦¥ï¥µ¥Ó¤¢¤ê¤Ç¤ª¼÷»Ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥µ¡¼¥â¥ó¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¼÷»ÊÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡ª
Ì£¤ÎÇ»¤¤µû¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çò¿Èµû¤ÏÃ¸Çò¤¹¤®¤Æ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¥é¥¤¥à¤ÎÉ÷Ì£¤ËÉé¤±¤ÆÌ£¤¬Á´¤¯¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÎÉ¤¤½Ð½Á¤¬½Ð¤Æ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤òÈþÌ£¤·¤¯¤·¤Æ¤ë´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¡£
¤Ê¤Î¤Ç¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤òºî¤ë»þ¤ÏÀÖ¿Èµû¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ÎÇ»¤¤¤ªµû¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ÏÇò¿Èµû¤À¤±¤É¤Ê¡£
¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹´¶ÁÛ
¥¯¥É¥¦¤µ¤ó¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤·¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë!!!!!¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢³Î¤«¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈÌµÀ¤Ë¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃæÆÇ¤Ã¤Ý¤¤¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤Ï»É¿È³¦·¨¤Î¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ê·Ú¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÁ¤·¤¤°Û¹ñ¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
»ä¤ÏÀµ²ò¤ÎÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ËÜ¾ì¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
(¼¹É®¼Ô: ¤æ¤º¤¯¤ó)