¥¥é¥¥é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªÌÀÀ±´ë²è¡ÖÀÖ¤Ù¤³¥¹¥×¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×
´Ñ¸÷Êª»ºÅÚ»º²·¤ò¹Ô¤¦ÌÀÀ±´ë²è¤è¤ê¡¢Ê¡Åç¤ÎÅÁÅýÌ±·Ý¡ÖÀÖ¤Ù¤³¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖÀÖ¤Ù¤³¥¹¥×¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ê¡Åç¸©Æâ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¿ÅÚ´á¶ñ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÀÖ¤Ù¤³¤¬¡¢¥¥é¥¥é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó»¨²ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀ±´ë²è¡ÖÀÖ¤Ù¤³¥¹¥×¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)
²Á³Ê¡§600±ß(ÀÇÊÌ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Ê¡Åç¸©Æâ´Ñ¸÷»ÜÀß¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¢Æ»¤Î±Ø¡¢±ØÇäÅ¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀßÅù
¥µ¥¤¥º¡§8.8 ¡ß 2.3 ¡ß 1.5cm
Ê¡Åç¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈÌµÉÂÂ©ºÒ¡É¤Î±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÖ¤Ù¤³¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÊ¡Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÅÚ»º»¨²ß¡×¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¥é¥¥é¥Ñ¡¼¥Ä¤È¥ê¥¥Ã¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥¹¥×¥é¥¤¥È»ÅÍÍ¤¬³Ú¤·¤µ¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤ï¤¤¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©
ÀÖ¤Ù¤³¤òÂç¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ê¡Åç¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¸ºß´¶¡£
Æ©ÌÀ¤ÊPVCÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¿å¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸°¤ä¾®Êª¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÀÖ¤Ù¤³¤ò¸½ÂåÉ÷¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê»¨²ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÀÖ¤Ù¤³¥¹¥×¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¡£
¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â£¤êÊª¤äÊ¡ÅçÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀ±´ë²è¡ÖÀÖ¤Ù¤³¥¹¥×¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¥é¥¥é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªÌÀÀ±´ë²è¡ÖÀÖ¤Ù¤³¥¹¥×¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥Á¡× appeared first on Dtimes.