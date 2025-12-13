ÀÅ²¬»Ô¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¢¤ë³ØÉô¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¶¨ÄêÄù·ë¡ÊÀÅ²¬»Ô¡Ë
12ÆüÀÅ²¬»Ô¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¡¢ÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¢¤ë³ØÉô¤Ê¤É¤¬ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÃÏ°èÏ¢·È¶¨Äê¡×¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶¨Äê¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÈÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤È¸÷°å³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ²¬Âç³Ø¤ÎÉÍ¾¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¢¤ë¾ðÊó³ØÉô¤È¹©³ØÉô¡¢ÅÅ»Ò¹©³Ø¸¦µæ½ê¤Î´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô¤¬Êú¤¨¤ë°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¸¦µæµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ñ¸»¤òÁê¸ß¤ËÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÊÆñÇÈÀÅ²¬»ÔÄ¹¡Ë
¡ÖÀÅ²¬¤Î°åÎÅ²ð¸î¡¦Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
º£¸å¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£