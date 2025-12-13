´¨¤µÂÐºö¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÎ¾Î©¡ª¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹RIB¡×
¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÃ¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼RIB¥é¥¤¥É¡×¤Ë¤Æ¡¢¾èÁ¥µÒÁ´°÷¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅß¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹RIB¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¡£
Ã¸Ï©Åç¤ÎÈþ¤·¤¤³¤¤ò¹âÂ®¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹RIB¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡Á12·î25Æü(ÌÚ)
¾ì½ê¡§Ã¸Ï©Åç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼RIB¥é¥¤¥É È¯Ãå½ê(Æî¤¢¤ï¤¸»ÔÊ¡ÎÉ)
ÎÁ¶â¡§¾èÁ¥ÎÁ¶â¤Î¤ß(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å 8,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸ 4,000±ß)
ÆÃÅµ¡§¥µ¥ó¥¿Ë¹¡¦ËÉ´¨ÃåÅù¤ÎÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡¢GoProÆ°²è¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÖÅß¤ÎÃ¸Ï©Åç¤ÇºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´¨¤µÂÐºö¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¡£
³¤É÷¤Î´¨¤µ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÖ¿§¤ÎËÉ´¨Ãå¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥¿Ë¹¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¡ÖÁ´¿È¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤ËÊÑ¿È¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥µ¥ó¥¿¤¿¤Á¤¬¡¢Îä¤¿¤¤³¤É÷¤òÀÚ¤êÎö¤¤Ê¤¬¤é³¤¾å¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¸÷·Ê¤ÈÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Á´¿È¥µ¥ó¥¿¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÅß¤Î³¤¤Ø
¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ÈÀÖ¤¤ËÉ´¨Ãå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²¤Î¡ÖÁ´¿È¥µ¥ó¥¿¡×¤¬´°À®¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤âËüÁ´¤Ê¤¿¤á¡¢12·î¤Î³¤¾å¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿ÍÆ±»Î¤Ç¥µ¥ó¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëGoProÆ°²è¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¾èÁ¥Ãæ¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤Î½Ö´Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡ÖGoProÆ°²è¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£
¸ø¼°LINE¤òÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢RIB¥Ü¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÀÁö´¶¤ä¡¢¥¹¥ê¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»·¶¶¤«¤é³¤¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ä¡¢³¤ÌÌ¤ò³êÁö¤¹¤ëÁÖ²÷´¶¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åß¤ÎÃ¸Ï©Åç¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¡£
¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹RIB¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ´¨¤µÂÐºö¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÎ¾Î©¡ª¥¸¥ç¥¤¥Ý¡¼¥ÈÃ¸Ï©Åç¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹RIB¡× appeared first on Dtimes.