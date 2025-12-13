¥¢¥Ë¥Þ¥ëÀ©Éþ¤ÇÈóÆü¾ïÂÎ¸³¡ªCHANCE Panther
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è½¡±¦±ÒÌçÄ®¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤Î2¹æÅ¹¡ÖCHANCE Panther¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀ©Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
CHANCE Panther
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)
¾ì½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è½¡±¦±ÒÌçÄ®6-26 ÅÄÂ¼¥Ó¥ë1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§17:00¡Á27:00
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ 9ÀÊ¡¢BOXÀÊ 1ÀÊ
Âçºå¿´ºØ¶¶¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖCHANCE¡×¤Î·ÏÎó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCHANCE Panther¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤À©Éþ¤È¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¶õ´Ö±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÌÀÏ¯²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î²Ä°¦¤¤À©Éþ
Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç²Ä°¦¤¤À©Éþ¤òÃå¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥Á¥§¥»£±Æ¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ë³ÐÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È°Â¿´¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï
Å¹ÊÞ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼60Ê¬2,400±ß¡Ê¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ä°û¤ßÊüÂê¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Î¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤µÒÁØ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦½¡±¦±ÒÌçÄ®¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿¼Ìë¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
CHANCE Panther¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¢¥Ë¥Þ¥ëÀ©Éþ¤ÇÈóÆü¾ïÂÎ¸³¡ªCHANCE Panther appeared first on Dtimes.