£µ¡¦£²²¯±ßÇÏ¤Þ¤µ¤«¤Î¹õÀ±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÈá´î¤³¤â¤´¤â¡Ö¤¦¡¼¤ó¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¿·ÇÏÀï¤Ë¡×¡¡Ä¶¹â³ÛÇÏ¤Î¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿
¡¡ ÀË¤·¤¯¤â¹õÀ±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¹â³ÛÇÏ¤Ë¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£³Æü¤Îºå¿À£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ê¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£·Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ç¡¢¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡Ê²´£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¤ÏÃ±¾¡£´¡¦£±ÇÜ¤Î£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç½ÐÁö¤·£³Ãå¡££²£°£²£³Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥ÈÅöºÐ¥»¡¼¥ë¤Ç£µ²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤¬¤Ä¤¤¤¿´üÂÔÇÏ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Îºå¿À¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¼´É¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤ËÊüËÒ¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊë¤ì¤Îºå¿À¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä´À°¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¤Ï£²ÈÖÏÈ¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡££·Æ¬Î©¤Æ¤Ç£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ëÄÌ²á¤Ï£¶£³ÉÃ£±¤Î¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡£ÃæÃÊ¤ËÉÕ¤±¤¿Æ±ÇÏ¤Ï¡¢Ä¾Àþ³°¤«¤é¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£³£³ÉÃ£¶¤ÎËöµÓ¤ÇÌÔÄÉ¤·¤¿¤¬¥À¥Î¥ó¥Ï¥É¥½¥ó¡Ê£±Ãå¡Ë¤È¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥Æ¡¼¥é¡Ê£²Ãå¡Ë¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£´£¸ÉÃ£¹¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡ ÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤¬ÁÇ¼Á¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿£µ²¯±ß¥Û¡¼¥¹¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¶¥ÇÏ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¡ª¡×¡Ö¤¦¡¼¤ó¤³¤ì¤Ï¸·¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿Ø±Ä¤Î¾Ð´é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¥è¥·¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Î¤Á¤ÎÅÁÀâ¤Î¿·ÇÏÀï¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ò´üÂÔ¡×¡ÖÂçÇÔ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¥Þ¥·¤«¤Í¤§¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Þ¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þÆüËÜ¤Î¶¥ÁöÇÏ¥»¡¼¥ë¤Ç¹â³ÛÍî»¥ÇÏ¥È¥Ã¥×£µ¡þ
¡¡£±¡¡£¶²¯±ß¡¡¥Ç¥£¥Ê¥·¡¼¡ÊÌÆ¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡ß¥È¥¥¥¶¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡£²¡¡£µ²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡ú¡¡¥¨¥à¥º¥Ó¥®¥ó¡Ê²´¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Ç¥ë¥Õ¥£¥Ë¥¢£²¡Ë¡¡
¡¡£³¡¡£µ²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡¡¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ó¥ë¥´¡Ê²´¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ß¥¤¥ë¡¼¥·¥ô¥¦¥§¡¼¥ô¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡£³¡¡£µ²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡¡¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ó¥º¡¼¤Î£²£°£²£µ¡Ê²´¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡ß¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ó¥º¡¼¡Ë
¡¡£µ¡¡£µ²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡¡¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡Ê²´¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡ß¥³¥ó¥ô¥£¥¯¥·¥ç¥ó£²¡Ë
¡ú°õ¤Ï£±ºÐ¥»¥ê