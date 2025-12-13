¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¹¡ª¡×¥ê¥ó¥¯¤Ë¶Á¤¯µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤ÎÇ®¤¤À¼¡Ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Å±Âà¤ä½Ð»º·Ð¤Æ¡Ö£µÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×
¡¡¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¹¡ª¡×¡£
¡¡µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¥Ã¥×µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤¬¶«¤Ö¡£¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Àï¡£Îä¤¿¤¤¥ê¥ó¥¯¤ËÇ®¤¤À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°Âå¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿µÈÂ¼¤À¤¬¡¢²áµî£´ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ï¹ñÆâÁª¹Í¤ÇÇÔÂà¡££µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¿£´Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Å±Âà¡¢½Ð»º¤Ê¤É¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¤âÄü¤á¤º¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¡£
¡¡µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤òÄÉ¤¦¤¿¤Ó¡¢¼«Á³¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É¹¾å¤Ë¶Á¤¯¤½¤ÎÀ¼¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë¤âÆÏ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÅìµþ¼Ì¿¿Éô¡¡°ËÆ£¹ÉÆó¡Ë