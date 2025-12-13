¾®ÅÄ¹¬Ê¿»á¤¬»Í¹ñ£É£Ì¡¦°¦É²¤ÎÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¡º£µ¨¤Þ¤ÇÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á
¡¡»Í¹ñÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¥×¥é¥¹¤Î°¦É²¤Ï£±£³Æü¡¢º£µ¨¤Þ¤ÇÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¾®ÅÄ¹¬Ê¿»á¤¬£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÀî¹â¡¢»°É©½Å¹©¿À¸Í¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¹£¹£·Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¾®ÅÄ»á¤Ï¡¢£°£µÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤ÇÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀµÊá¼ê¤ÎÃ«ÈË¤ò»Ù¤¨¤ëÂè£²Êá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡££±£´Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï°¦É²¡¢»°É©½Å¹©£×£å£ó£ô¡¢ÃæÆü¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£º£²ó¤Ï¸ÅÁã¤Ø£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£