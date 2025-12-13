ÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Æ゙ÁÐ»ÒÊú¤Ã¤³¡×¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÂº·É¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡Û²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬12·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2»ù¤ÎÊì¡¦40ºÐ²Î¼ê¡¢1¿Í¤ÇÁÐ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ
ÃæÀî¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¡¢Æó¿Í¤Æ゙µã¤¯¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Æ゙ÁÐ»ÒÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÁÐ»Ò¤ò1¿Í¤ÇÊú¤¨¤¿ÃæÀî¤¬¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥à¥Á¥à¥Á´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂº·É¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»ÑÈäÏª
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
